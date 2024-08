„Geschichte(n) erleben und entdecken“: Diesem Leitsatz folgt das Museum Uhl’sches Haus in Göllheim. 1979 zunächst als Heimatmuseum eröffnet, ist man 2024 mit gleich fünf Dauerausstellungen am Start. Nach seiner umfangreichen Neugestaltung 2015 widmet sich das Haus in aufwendig präsentierten Dokumentationen und Ausstellungen einer ganzen Brandbreite an Themen rund um die nordpfälzische Gemeinde.

Der Familie Uhl, die 1898 das großbürgerliche Anwesen im Jugendstil im Herzen Göllheims erbauen ließ, gilt ein großer Ausstellungsbereich im ehemaligen