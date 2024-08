Der Platz war von Anfang an umstritten. In der Löwenstraße wollte die Stadt in diesem Sommer einen Ort für Jugendliche herrichten. Daraus wird jetzt erst einmal nichts. Die Vertreter des Jugendparlaments sind empört.

Wer durch die Löwenstraße schlendert, sieht – zwischen Parkhaus und DAK – keine Skateanlage. Auch Jugendliche sucht man auf dem Plätzchen, das im Jugendjargon ob der