In der Baulücke in der Löwenstraße hat sich etwas getan. Seit fast zwei Wochen steht dort eine Skaterampe – allerdings nur bis Ende November. Architekturstudierende der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Kaiserslautern haben sie gebaut.

Das Jugendparlament habe davon nichts gewusst: „Uns hat da niemand informiert oder explizit zur Eröffnung eingeladen“, sagt Lena Marie Wilking, die Vorsitzende des Gremiums. Dennoch: „Ich will das gar nicht so sehr kritisieren, weil die Studierenden uns gezeigt haben, wie schnell es doch gehen kann“, ergänzt sie. Dadurch sei klar geworden: Das immer wieder geäußerte Argument der Verwaltung, es brauche Zeit, um die Gestaltung voranzutreiben, greife nur bedingt. „Es ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Jetzt muss man schauen, dass man es unter der Jugend publik macht“, sagt sie.

Die Platzgestaltung geht auch auf Bemühungen des Jugendparlaments zurück. Dieses hatte sich seit seiner Gründung 2019 dafür eingesetzt, dass in der Stadt ein Platz für Jugendliche geschaffen wird. Anfang dieses Jahres wurde im Jugendhilfeausschuss von der Verwaltung die Idee vorgestellt, das Plätzchen in der Löwenstraße dafür herzurichten. In einem Modellversuch sollte der Platz etwa sechs Monate lang für Jugendliche nutzbar sein. Im Frühjahr sollte es losgehen. „Planungstechnische Herausforderungen“ führten laut Stadt zu einer Verschiebung des Projekts. Im April soll der Test nun starten, das bekräftigte Constantin Weidlich vom federführenden Citymanagement vor Kurzem gegenüber der RHEINPFALZ.

Für Donnerstag, 31. Oktober, hat eine Gruppe der Kaiserslauterer Skaterszene ein Halloween-Event geplant. Ab 17 Uhr kann in der Löwenstraße – gerne auch verkleidet – geskatet werden, es gibt Preise für gezeigte Tricks.