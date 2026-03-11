Das Café als Sehnsuchtsort hat viele Künstler inspiriert. Nun auch das Lautrer Duo Wortlaut. Um welches Café es geht, verrieten Madeleine Giese und Rainer Furch.

Lang ist die Liste jener Stoffe, in denen ein Café eine gewichtige Rolle spielt. Ganz prominent etwa im US-Film „Grüne Tomaten“ des Regisseurs Jon Avnet von 1991 nach dem gleichnamigen Roman von Fannie Flaggs. Oder in jüngerer Zeit in John Streleckys Roman „Das Café am Rande der Welt“ von 2003 oder Robert Seethalers letztem Bestseller „Café ohne Namen“ von 2023.

Nicht ganz so präsent ist dagegen Carson McCullers’ (geboren 1917 in Columbus, Georgia, gestorben 1967 in Nyack, New York) Novelle „The Ballad of the Sad Café“, was daran liegen mag, dass sie bereits 1951 erschien. Immerhin wurde der Text jedoch 1963 von Edward Albee für die Bühne adaptiert und 1991 von Simon Callow verfilmt, mit der legendären Leinwanddiva Vanessa Redgrave in der Hauptrolle. Und für Tennessee Williams war Carson McCullers gar „eine der bedeutendsten Autorinnen der Welt“. In Lautern will nun das Duo Wortlaut in den Personen von Madeleine Giese und Rainer Furch den Stoff zu neuem Leben erwecken und damit die Schriftstellerin, die in Literaturkreisen als „berühmte Unbekannte“ gehandelt wird, dem Vergessen entreißen – und das alles im Kulturzentrum Kammgarn.

Vergessene Schätze im Bücherregal

Bereits im vergangenen Jahr erlebte die Schreinerei der Kammgarn die Premiere eines Wortlaut-Projektes. „Schlitterschlatter“ heißt das ziemlich böse Programm rund um die Märchen der Gebrüder Grimm, das an den zwei Abenden im Kulturzentrum ausverkauft war und mit dem das Duo noch immer erfolgreich unterwegs ist. Am 16. April nun hebt sich der Premierenvorhang in der jüngsten Kammgarn-Spielstätte für „Die Ballade vom traurigen Café“.

Der Stoff zu dieser Produktion ruhte in Romanform schon länger im ziemlich gut gefüllten Bücherregal des Paares, das übrigens vor einigen Monaten mit dem Rest des Mobiliars seinen Umzug erlebte. Im neuen Domizil auf dem Bännjerrück hieß es für das Kreativduo und vor allem für Pfalztheater-Schauspieler Furch zunächst, aus dem rund 200-seitigen Roman eine etwa 30-seitige Kurzversion zu destillieren. „Gar nicht so einfach“, erinnert sich Furch.

Problematische Dreiecksgeschichte

Diese Bühnenfassung ging dann an die beiden an dem Projekt beteiligten (Blues-)Musiker Albert Koch und Norbert Roschauer. „Mit ihnen wählten wir dann aus ihrem unendlichen Repertoire die Musik für unser Live-Hörspiel Lesung aus“, gibt Giese Einblick in den Entstehungsprozess. Zu etwa zwei Fünfteln bestehe das Programm aus Musik, zu drei Fünfteln aus Text, überschlagen die beiden.

Zum Leben erwecken will das Quartett Carson McCullers’ Geschichte um ein hitzegedörrtes Örtchen im Sumpfland des US-Bundesstaates Georgia. Neben Baumwollspinnerei, Kirche und Sträflingslager gibt es den Kramladen von Miss Amelia inklusive eines florierenden Whiskyverkaufs und später auch noch ihr Café. Eines Tages steht vor ihrer Tür ein Buckliger, der behauptet, ihr Vetter Lymon zu sein. Amelia nimmt ihn bei sich auf, es entwickelt sich eine rätselhafte Liebe zwischen den beiden. Doch einige Zeit später kehrt ihr Ex-Mann aus dem Gefängnis zurück – der Beginn einer durchaus problematischen Dreiecksgeschichte.

Wenn ein Buch den Blues hat

Ihre musikalische Übersetzung erfährt diese Story um Sehnsucht, Verrat und ein kurzes Glück in den amerikanischen Südstaaten naheliegenderweise im seelentiefen Genre des Blues. „Das Buch atmet den Blues, es hat eine sehr musikalische Sprache“, lobt Furch. Neben bluesigen Klängen, die dann passagenweise auch den Text untermalen, bringen Koch auf seiner Bluesharp und Roschauer auf der Gitarre auch Klassiker wie „Bad, Bad Leroy Brown“ (Jim Croce), „Hardrock Café“ (Carole King), „Magnolia“ (J.J. Cale) oder „After Midnight“ (Eric Clapton), verrät Giese. Am Ende soll „Die Ballade vom traurigen Café“ etwas über zwei Stunden dauern, mit Pause wohlgemerkt.

Doch schon vor der Kammgarn-Premiere geht in der Stiftskirche ein weiteres Projekt des Duos Wortlaut an den Start. Eine Neuauflage des Programmes „Kein Wort auf meiner Zunge, das du nicht schon wüsstest“ bringt dabei erneut die Begegnung mit den schönsten poetischen Stellen aus der Bibel, wie die beiden versprechen. Kombiniert werden diese mit Um-, Nach- und Weiterdichtungen etwa von Goethe, Heine, Rilke, Brecht, Thomas Mann und Else Lasker-Schüler. Die Musik steuert diesmal die bekannte Lautrer Akkordeonistin Alexandra Maas (French Touch) bei, mit der das Duo eine lange wie enge Zusammenarbeit verbindet.

Und sonst so im jungen neuen Jahr?

Und was ist sonst so angesagt in diesem noch recht jungen Jahr 2026? Die beiden lächeln. „Jede Menge“, startet der Pfalztheater-Mime seine Aufzählung: Neben ihren neuen Projekten wollen die Zwei auch ihre Literaturspaziergänge im Japanischen Garten im März sowie durchs Karlstal im Mai wiederaufnehmen, „wahre Dauerbrenner“, fügt Giese an. Im Sommer dann sind sie mit „Schlitterschlatter“ unterwegs. Zwei bis drei Gastspiele pro Monat schafft das Duo, das ja ansonsten noch andere Verpflichtungen hat.

So feierte Furch vor wenigen Tagen erst am Pfalztheater mit dem Schauspiel „Die Ärztin“ Premiere, „ein facettenreiches Thema, das viele Fragen aufwirft und das in einem Wahnsinnstempo“, findet er. Und im Herbst ist Furch in zwei Episodenhauptrollen in den ARD-Serien „Großstadtrevier“ und „Die Kanzlei“ zu erleben. Madeleine Giese hat gerade einen neuen Radio-Tatort geschrieben, der im Mai aufgenommen wird. „Im Oktober kommt er raus, es geht darin um die gesellschaftliche Stimmung, das gesellschaftliche Klima in diesen Tagen, das sich ja enorm hochschaukelt.“ Kein leichtes Thema sicherlich, doch die Autorin, die auch vor dem Mikrofon dabei ist, findet diese Herausforderung äußerst spannend.

Entspannung findet das Kreativdoppel dann gerne im heimischen Garten und vor allem im Gartenhäuschen, das die beiden inzwischen in eine Art Dichterklause verwandelt haben. Und wenn es sie mal raus in die Stadt zieht, dann natürlich auch gerne in ein Café, das in ihrem Fall weder traurig, noch namenlos ist. „Kaffeerösterei und Krummel (Ex-Fegert, d. Red). sind unsere Favoriten“, bekennen die Zwei – darauf ein Heißgetränk!

Zur Person

–

Rainer Furch ist 1964 in Neuwied/Rhein geboren und aufgewachsen in Kirn/Nahe. Er studierte Germanistik, Anglistik und Philosophie in Mainz, arbeitete für Tageszeitungen und das ZDF und spielte in der freien Theaterszene in Rhein-Main (unter anderem Mainzer Kammerspiele und Unterhaus). Anschließend absolvierte er eine vierjährige Ausbildung zum Schauspieler in München. Seit 30 Jahren im Festengagement, gehört er seit 2001 dem Ensemble des Pfalztheaters an. Eine Auswahl seiner Rollen: Faust, Willy Loman, Karl Moor, Macbeth, König Philipp, Petruchio. Regelmäßig arbeitet er für TV und Film. Seit über 25 Jahren tritt er zusammen mit seiner Frau Madeleine Giese als Duo Wortlaut auf. 2021 wurde das Duo mit dem Dietrich Oppenberg Medienpreis ausgezeichnet. Seine Stücke „Ach Achim“, „Fritz Wunderlich und ich“ und „Hand aufs Herz“ wurden an der Württembergischen Landesbühne Esslingen und am Pfalztheater Kaiserslautern uraufgeführt.



– Madeleine Giese, geboren 1960 in Lebach/Saar, studierte an der Hochschule für Musik und Theater Saarbrücken. Neben diversen Schauspiel-Engagements an süddeutschen Bühnen wie in Bamberg, Bruchsal, Esslingen, Memmingen, Regensburg und Saarbrücken liefert sie seit den 1980ern Texte für Kabarett, Rundfunk und Theater. Seit 2002 brachte sie fünf Kriminalromane (Rowohlt und Aufbau Verlag), einen Roman und daneben mehrere Krimi-Dinner sowie Theaterstücke für Kinder und Erwachsene heraus. Seit 2009 ist sie feste Hörspielautorin für den ARD Radio-Tatort.

Termine

– Lesespaziergang „Ein uralter Teich/Ein Frosch springt hinein“ im Japanischen Garten Kaiserslautern am 15. März, 11 Uhr, Dauer rund eineinhalb Stunden; Anmeldung unter info@japanischergarten.de. oder 0631 3706600.

– Konzertlesung „Kein Wort auf meiner Zunge, das du nicht schon wüsstest“ in der Stiftskirche Kaiserslautern am 20. März, 20 Uhr, Karten bei Thalia Kaiserslautern und an der Abendkasse.

– „Die Ballade vom traurigen Café“, Premiere am Donnerstag, 16. April, 20 Uhr, in der Schreinerei des Kulturzentrums Kammgarn; Karten unter www.kammgarn.de.

