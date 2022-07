Über drei Jahrzehnte war die „LauBE“, das Lautrer Betreute Einzelwohnen des SOS-Kinderdorf-Vereins Kaiserslautern, Anlauf- und Betreuungsstelle für bisher 180 junge Menschen, die nach dem Aufwachsen im SOS-Kinderdorf beim Weg in die Selbstständigkeit Unterstützung und Beratung suchen. Am Samstag hatte die „LauBE“ zum Tag der Offenen Tür in das Haus im Benzinoring eingeladen.

Lange vor dem Inkrafttreten des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes (KJSG) 2021, das den Anspruch auf Betreuung und Beratung von Jugendlichen unterstreicht, die in Kinderheimen oder Pflegefamilien aufgewachsen sind, habe das SOS-Kinderdorf Kaiserslautern dies in der „LauBE“ bereits angeboten, schilderte dessen Leiterin Heike Jockisch.

Auf dem Weg ins Erwachsenenleben bräuchten Menschen, die im Jugendhaus groß geworden seien immer noch Ansprechpartner, so Jockisch. Für manche ehemalige Bewohner sei die „LauBE“ so etwas wie Heimat, in der ehemalige und aktuell Betreute zum Mittwochstreffen einmal in der Woche zusammenkommen. Für zwei Betreute steht im Haus außerdem eine Wohnung – das sogenannte Frühbeet – zur Verfügung.

Zwei Erzieherinnen und ein Sozialpädagoge, der mit seiner Familie im Dachgeschoss des Hauses wohnt, seien bei Versorgungslücken genauso wie bei persönlichen Krisen immer ansprechbar, schildert Jockisch: „Wenn es gut gelaufen ist, hat die „LauBE“ etwas dazu beigetragen.

Erfolg bei Häppchen und Musik gefeiert

Wie gut es bisher gelaufen ist, war an der lockeren Stimmung unter aktuellen und ehemaligen Begleiteten beim Jubiläumstreffen im malerischen Garten hinter dem Haus am Benzinoring zu erkennen. Auf die Gäste wartete eine beeindruckende Auswahl an Kuchen und Häppchen, die Betreute und Betreuerinnen mitgebracht hatten, dazu sorgte ein Trio aus dem Kreis der Betreuer für musikalische Häppchen.

Der pädagogische Sozialarbeiter Carsten Misamer hatte zusammen mit seiner Kollegin Marion Modler sogar „die Tagesschau aus der ,LauBE’ im Benzinoring“ eingeladen. Mittels „Live-Schalte“ berichteten sie von Menschen, die „hungrig das Haus betreten und nach einer Stunde mit vollen Behältern wieder verlassen“. Andere Beiträge zeigten Joanna, die in Neapel eine Ausbildung zur Restaurant-Kauffrau absolviert, und Leonie mit ihrer Ausbildung zur staatlich anerkannten Erzieherin.

Willkommene Gäste waren auch die Männer vom „Wir sind Betze“-Fanclub des 1. FCK. Die Delegation der Facebook-Gruppe spendete dem Jubiläumsverein fünf Dauerkarten – natürlich für die Westkurve - dazu fünf rot-weiße Fanschals.