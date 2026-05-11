Die neueste Ausgabe von Peter Knicks Kolumne zum Amateurfußball im Kreis Kaiserslautern handelt von einem Duell auf dem Erbsenberg und einer traumatischen Niederlage.

SV Mackenbach: Traumhafter Volleyschuss

An diesem Wochenende war der Erbsenberg Schauplatz einer bemerkenswerten Fußballpartie. Der VfR Kaiserslautern empfing den SV Mackenbach. Beide Teams werden sich am Ende der Saison wohl aus der Bezirksliga Westpfalz verabschieden müssen. Der VfR steht schon lange als Absteiger fest, beim SVM hofft man dagegen noch, dem Abstieg durch eine wundersame Rettung entgehen zu können. Trotz dieser nicht gerade motivierenden Ausgangslage lieferten sich beide Teams einen bis zum Schluss spannenden Kampf. Die Erbsenberger sind das einzige Team in der Liga, dem noch kein Sieg gelungen ist. Daran sollte sich am Sonntag auch nichts ändern. Das hatten sich die Mackenbacher vorgenommen. „Wir wollten nicht die erste Mannschaft sein, die gegen den VfR verliert“, sagt Heiko Batista Meier, der Spielertrainer des SV Mackenbach. Seine Mannschaft beherzigte diese Vorgabe und führte nach 70 Minuten komfortabel mit 3:0. Aber der VfR steckte nicht auf, kämpfte weiter und belohnte sich dann auch – mit einem Tor, das man nicht alle Tage sieht. Ein traumhafter Volleyschuss von Timon Cronauer zum 1:3. „Ein tolles Tor“, zeigte sich Heiko Batista Meier beeindruckt. Ein Lob aus berufenem Munde, ist Batista Meier doch selbst für seine Kunstschüsse bekannt.

Der Treffer befeuerte die Heimmannschaft, die dann auch noch durch Domenik Fetzer den Anschlusstreffer erzielte. Danach stürmte nur noch der VfR. „Sie wollten gegen uns einen Punkt holen“, so Heiko Batista Meier. Es wäre das vierte Unentschieden der Lauterer gewesen. Dass daraus nichts wurde, dafür sorgte Batista Meier. Er stand alleine an der Mittellinie, als der Ball zu ihm flog. Obwohl er ziemlich ausgepowert war, stürmte er auf das Tor zu, verlud den Keeper und erhöhte auf 4:2. Damit war das Kellerduell entschieden. Dem VfR Kaiserslautern bleiben noch zwei Spiele, um die Sache mit dem ersten Sieg zu regeln.

SV Kottweiler-Schwanden: Traumatische Niederlage

Manche Niederlagen kosten mehr als drei Punkte. Das 1:2 gegen die SG Bechhofen/Lambsborn vor einigen Wochen kostete den SV Kottweiler-Schwanden zwar keine Punkte, dafür aber einen Pokal. Klar favorisiert ging der SVK in das Finale um den Kreispokal. Mit einem Sieg wollte die A-Klasse-Mannschaft den ersten Erfolg in dieser Saison klarmachen und die vor einem Jahr erlittene traumatische Endspielniederlage gegen den SV Mackenbach vergessen machen. Umso schmerzhafter war dann die Niederlage gegen den Außenseiter. Nach dem Scheitern im Pokal blieb dem SVK aber noch die Hoffnung, als Tabellenzweiter über die Aufstiegsspiele den Sprung in die Bezirksliga zu schaffen. Aber auch dieses Ziel ist seit vergangenem Sonntag in weite Ferne gerückt. Der SVK musste sich zu Hause vor fast 200 Zuschauern dem Rivalen um diesen Platz, der TSG Burglichtenberg, mit 0:1 geschlagen geben. Eine bittere Niederlage, die den zweiten Tabellenplatz kostete. Groß sei die Enttäuschung gewesen, sagt Christopher Völker. „Ein Unentschieden wäre verdient gewesen“, fügt der Vorsitzende des SV Kottweiler-Schwanden hinzu, der selbst früher für den SVK stürmte. Dabei fing die Saison so vielversprechend an. Doch die erfolgreichen Zeiten sind vorbei. Warum das so ist, dafür hat Völker eine Erklärung. Seit der Finalniederlage gegen Bechhofen sei die Mannschaft „nicht mehr bei den Prozenten, die sie vorher hatte“. Sie habe sich von dieser Niederlage „nicht erholt“.

Zwei Punkte beträgt der Rückstand auf den neuen Tabellenzweiten. Dass die TSG Burglichtenberg in den zwei verbleibenden Spielen noch strauchelt, daran mag Christopher Völker nicht recht glauben. „Sie haben das leichtere Restprogramm“, begründet er seine Skepsis. Aber auch wenn der SVK den Aufstieg nicht schaffen sollte, wäre das, so Völker, kein Beinbruch. „Wir sind geerdet und wissen, woher wir kommen, betont der Vorsitzende des SVK.