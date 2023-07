Auf das Freundschaftssingen des Musikvereins Kaiserslautern 1840 zusammen mit drei weiteren Chören am Sonntag, 16 Uhr, in der Lutherkirche am Messeplatz freut sich Andreas Werle-Rutter seit langem. Eigentlich sollte die Veranstaltung bereits 2020 stattfinden. „Doch da machte uns Corona einen Strich durch die Rechnung.“

Vorausgegangen war 2019 ein gemeinsames Singen mit dem Gesangverein in Weilerbach. „Es war ein wunderschönes Konzert für uns selbst und tat der Kontaktpflege untereinander gut“, blickt Werle-Rutter zurück. Damals hatte sich der begeisterte Sänger, der bereits mehrfach im Extra-Chor des Pfalztheaters ausgeholfen hat, vorgenommen, ein ähnliches Konzert in Kaiserslautern durchzuführen.

Am Sonntag ist es jetzt soweit. Gemeinsam mit dem Vokalensemble „Bella Musica“, dem Gesangverein Stelzenberg und dem „Rheinland-Pfalz International Choir“ wird der Musikverein Kaiserslautern als Gastgeber Besucher, Sängerinnen und Sänger unterhalten. „Corona war für die Kultur eine harte Zeit. Wichtiger denn je, Kräfte zu bündeln und mit einem Freundschaftssingen zu zeigen, dass wir zusammen stark sind.“ Mit einem gemeinsamen Lied „Sing gently“ von Eric Whitacre und eigenen verschiedenen Beiträgen gestalten die Chöre ein abwechslungsreiches Programm. Spirituals und Schlager, Klassik und Pop gehören zum Repertoire der Chöre.

Die Freude am gemeinsamen Singen und die Vielfalt der Beiträge der vier Chöre möchten auch dazu anregen, dem Chorgesang Zuspruch und Aufmerksamkeit zu schenken. „Wir kommen zu diesem Freundschaftssingen zusammen, um wieder einmal die erhebende Wirkung des Singens im Chor zu erleben“, bricht der Werle-Rutter eine Lanze für den Chorgesang.

Neue Sängerinnen und Sänger sind immer willkommen

Seit 2014 hält der Technische Assistent am Fachbereich Biologie der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Kaiserslautern-Landau die Geschicke des Musikvereins in Händen. Die 20 Sängerinnen und Sänger des Vereins proben immer donnerstags, 20 Uhr, im großen Saal der Emmerich-Smola-Musikschule. Neue Mitglieder sind willkommen.