Das Coronavirus trifft die besonders hart, die kein festes Monatsgehalt bekommen und hauptsächlich von Gagen und Eintrittsgeldern leben. Dazu gehören auch Wolfgang Marschall und Marina Tamássy. Das Kreativpaar der Lautrer Untiere bekommt die Krise mit voller Breitseite zu spüren – und findet deutliche Worte.

Das Wichtigste zuerst: Gesundheitlich geht es den beiden Untieren noch gut. „Ich gehöre zwar zur Risikogruppe, weil ich vor drei Jahren eine Lungenembolie hatte und über 60 bin“, sagt Wolfgang Marschall, „aber ich passe auf und bisher ist alles gut.“ Nur was ihre Kunst betrifft, gibt es seit der Corona-Krise kleine und große „Infektionen“ bei den beiden Kabarettisten. „Unsere Veranstaltungen sind bis Herbst alle abgesagt. Dadurch sind uns seit März die Einnahmen vollständig weggebrochen und ohne Unterstützung für die momentane Überbrückung wäre das eine wirtschaftliche Katastrophe“, sagt Marina Tamássy.

Bewilligung der Soforthilfe lässt auf sich warten

Den Antrag auf finanzielle Soforthilfe für Kleinunternehmer und Selbstständige hat das Paar sofort Anfang des Monats bei der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz gestellt. Doch die Bewilligung lässt auf sich warten. Und auch von den Umgangsformen der Behörden sind die Untiere enttäuscht. „Die Sparkasse ist erfreulicherweise sehr bemüht, den Künstlern zu helfen und unterstützt auch bei laufenden Krediten“, bestätigt Marschall. „Bei anderen Banken brauchst du aber als Freiberufler gar nicht erst die Frage nach einem Kredit zu stellen. Die gucken dich nicht mal an und antworten: Ihre Einkünfte sind für unsere Bank nicht darstellbar! Das ist komisch, denn für das Finanzamt sind die sehr wohl darstellbar.“

Jedes Land kocht sein eigenes Hilfssüppchen

Was den Corona-Grundsicherungs-Antrag beim Jobcenter und das Ergebnis betrifft, sind Tamássy und Marschall nicht nur desillusioniert, sondern auch leicht frustriert. „Die wenigsten Künstler können und dürfen aktuell vom vielgerühmten milliardenschweren Rettungsschirm profitieren. Außerdem kocht noch immer jedes Bundesland sein eigenes Hilfssüppchen. Und Rheinland-Pfalz steht bei den Auszahlungen an letzter Stelle.“

Für das Duo ist klar: „Das, was die Politik so vollmundig und medienwirksam angekündigt hat, wird nicht so umgesetzt“, empfindet Marschall. „Wenn eine sogenannte Wohltat beschlossen wird und die dann bürokratisch fertiggestellt werden muss, kriegen viele Ämter das entweder nicht mit oder es wird dann doch anders ausgeführt. Die Politiker zeigen sich dann erst mal gerne und stolz in allen Medien und rufen: Wir lassen niemanden im Regen stehen! Aber bei dem ersten Murren sind sie weg – man sieht sie nicht mehr oder es wird auf Berlin verwiesen.“

Statt auf der Bühne im Supermarkt arbeiten

Immer wieder bekommt das Kabarett-Paar auch zu spüren, dass die Bezeichnung „Künstler“ von der Gesellschaft immer noch nicht als „vollwertiger“ Beruf anerkannt wird. Statt Verständnis aus dem Umfeld gibt es hier und da sogar Hohn und Häme und das nicht nur in den sozialen Medien. „Erst gestern fragte jemand, ob wir uns zu fein wären, jetzt mal im Supermarkt zu arbeiten. Es kam also quasi der Tipp, zügig umzuschulen, damit wir unsere Rechnungen bezahlen können. Als ob die im Einzelhandel auf Horden von Künstlern warten würden“, meint Tamássy lachend. „Es ist schockierend, auf welch unverschämt erniedrigende Art und Weise mit vielen freischaffenden, gestandenen Künstlern seit der Sperre deutschlandweit umgegangen wird“, sagt sie . „Das grenzt an reine Schikane. Aber wir beide bleiben auf jeden Fall unserem kreativen Berufsfeld treu.“

Das Soforthilfe-Paket bezieht sich nur auf die Betriebskosten. Für die privaten Kosten soll Arbeitslosengeld II beantragt werden. Doch auch bei den vereinfachten Anträgen für Arbeitslosengeld II zeugten einige Formulierungen für das Duo von „grundlegender Unkenntnis“, was ihre Arbeit als Künstler betrifft. „Man unterschreibt da so einiges, was schlichtweg falsch ist. Zum Beispiel sind wir nicht arbeitssuchend, wir haben faktisches Arbeitsverbot. Ganz viele verstehen nicht, dass wir ja arbeiten wollen, wir es aber nicht dürfen!“

Finanzielle Engpässe immer aus eigener Kraft gestemmt

Umso schlimmer findet Tamássy, was die Kulturstaatsministerin Monika Grütters neulich in einem Fernsehbeitrag über Künstler sagte. Danach leben Kreative häufig in bescheidenden Verhältnissen, um ihr Ding durchziehen zu können und gäben sich ja mit wenig zufrieden, zitiert sie Grütters. Künstler seien gar nicht diejenigen, die sehr schlau im Abgreifen irgendwelcher Möglichkeiten seien, sondern da müssen wir traditionell immer helfen, greift Tamássy die Worte der Kulturstaatsministerin auf.

Für die Kabarettistin ist diese Aussage eine Ungeheuerlichkeit. Sie schimpft: „Jetzt sind wir Künstler also auch noch zu dumm zum Geldverdienen! Dieses ,Künstler-Bild', das Frau Grütters da zeichnet, ist unfassbar. Außerdem wurde uns bis jetzt noch nie von öffentlicher Hand ausgeholfen. Wolfgang und ich haben finanzielle Engpässe immer aus eigener Kraft gestemmt. Und wenn wir dringend Geld brauchten, dann haben wir Kredite aufgenommen und die dann zu den denkbar schlechtesten Zinskonditionen abgestottert. Denn freischaffende Künstler kriegen, wenn überhaupt, keine günstigen Kredite. Das heißt, an unseren Krisen haben andere, beispielsweise die Banken, immer noch gut mit verdient!“

Als Künstler und Veranstalter nicht auf Rosen gebettet

Auch die Frage nach Rücklagen und Erspartem komme immer wieder auf. Welche Ausgaben freischaffende Künstler und Veranstalter wie die Untiere im Monat für Ihre Shows haben, ist für das Gros der Gesellschaft nicht ersichtlich. „Viele glauben ja irrtümlich, dass es uns durch die Eintrittsgelder ja bestens gehen müsste; dass wir in Saus und Braus leben. Aber so ist das nicht. Wir müssen selbst erst mal den Saal, die Technik, Werbung, unsere Gast-Künstler et cetera bezahlen, bevor wir auch nur einen Cent für uns sehen! Da bleibt dann nicht viel hängen. Aber es reicht, wenn man regelmäßig arbeiten darf“, berichtet das Paar.

Die Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Ausbreitung hält Marschall aber für absolut sinnvoll und richtig. Denn die Lage ist auch aus seiner Sicht sehr ernst. Dass auf lokaler Ebene momentan jedoch reger darüber diskutiert werde, ob und wann man wieder die Schwimmbäder öffnet, statt darüber zu diskutieren, wie man schneller denen helfen könne, die es am nötigsten brauchen, hält Marschall für „absurd“ und „reif für die Kabarettbühne“. „Der Faktor Mensch muss jetzt mehr im Mittelpunkt stehen. Und hier trennt sich gerade in der Politik die Spreu vom Weizen.“

Die Programme ab Oktober laufen, notfalls übers Internet

Im Moment bleibt den Untieren – und vielen anderen freischaffenden Künstlern – nichts anderes übrig, als zu warten, den Regierenden „eine Chance zu geben“, wie sie sagen, und auf die treuen Fans zu hoffen. Marschall bleibt zuversichtlich und prophezeit: „Die angekündigten Programme ab dem 3. Oktober werden gespielt – notfalls auch via Stream.“ Und: „Trotz all dem Corona-Chaos bleiben wir Untiere stets wachsam und kreativ“, betont Tamássy abschließend. Sie zitiert den ehemaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker: „Kultur ist kein Luxus, den wir uns entweder leisten oder nach Belieben auch streichen können, sondern der geistige Boden, der unsere innere Überlebensfähigkeit sichert.“