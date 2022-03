Eulenbis. Wegen eines Motorschadens steht das Kita-Fahrzeug, mit dem Essen aus Weilerbach zur Kindertagesstätte in Eulenbis gebracht wird, derzeit in der Werkstatt. Das hat Ortsbürgermeisterin Kathleen Hielscher am Mittwoch in der Sitzung des Gemeinderats mitgeteilt.

Ein neuer Motor müsse eingebaut werden. Der Ortsgemeinde entstünden keine Kosten. Das Fahrzeug habe bereits beim Kauf einen Motorschaden gehabt. Ein Ersatzfahrzeug stelle zurzeit die Verpflegung der Kindergartenkinder sicher. Außerdem würden seit der vergangenen Woche die Kita-Kinder einmal wöchentlich kostenlos und auf freiwilliger Basis einem Corona-Test unterzogen. Rund 50 Prozent der Kinder in der Kindertagesstätte würden sich an diesem Test beteiligen. Weiter wurde informiert, dass der Elternausschuss der Kita eine Projektgruppe für die Gestaltung der Spielplätze eingerichtet hat.