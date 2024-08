Vorbei mit der Sommerpause und los gelegt mit der zweiten Show-Saison in der Kaiserslauterer Kammgarn! Der September ist voll mit vorherbstlichem Vergnügen von Comedy über Musik bis Kindertheater. Mit dabei unter anderen sind „Night Wash“ , Ganes und Nizar.

Wir starten mit lockerem Rap von Lostboi Lino am kommenden Donnerstag, 5. September. 2021 ließ der Rapper mit den rosafarbenen Haaren - geboren in Stuttgart, aufgewachsen in Rheinland-Pfalz - sein Debütalbum „Lost Tape“ auf die Hip-Hop-Meute los. Die erste eigene Tour folgte sogleich. Sie brachte springende, tanzende, weinende und lachende Menschen in ausverkaufte Clubs. Seit knapp einem Jahr gibt es das zweite Album „Phase“. Und wieder geht der ,„Boi“ auf Tour - laut Management „noch ausgedehnter, noch länger, noch größer, aber immer noch intim genug für das, was ihn ausmacht“. Was man erwarten darf? „Zu viel Gitarren für Rap, zu viel Grunge für Indie und zu poppig für Rock.“ Und ganz viel „fröhliche Melancholie“.

Weiter geht’s am Freitag, 6. September, mit einem neuen „Rendezvous“ zwischen den Kammgarn-Besuchern und den Kammgarn-Haus-und-Hof-Romantikern der Reihe „Nuit de la Chanson“ im Cotton Club - diesmal mit Monsieur Pompadour als abendlichem Spezialgast.

Dann wird es erst mal „Unangenehm“. So lautet zumindest der Titel zur neuen Stand-up-Show von Comedy-Aufstreber Moritz Neumeier. Dem Schiebermützenträger aus Preetz sind eine Menge Sachen unangenehm - aber nicht so sehr, dass er nicht über sie sprechen würde. Zum Beispiel die überfordernden Verhaltensweisen seiner selbst und der Menschen, die er trifft. Man bekommt also allerhand Einblicke ins Leben eines durch und durch linkspolitischen, ehrlichen Familienvaters und Ehemanns, mit dem viel zu doll improvisiertem Humor eines Schlaubergers und Neumeiers. Am Samstag, 7. September, im bestuhlten Kasino.

Weil damit noch nicht genug die humoristische Wortkunst zelebriert wurde folgt am Mittwoch, 11. September, eine neue Runde der „Kamm-on-Poetry-Slams“. Welche Wort-Athleten da wieder die Pointen schwingen, wurde noch nicht verkündet. Aber am besten schon mal die Hände warm klatschen!

Eine ordentliche Klatsch-Partie bekommt sicherlich auch die Musikerin Jyzzel bei ihrem Besuch am 13. September. Mit dem ,,Kopf in den Wolken“ tänzelt die Sängerin aus Straßburg musikalisch zwischen französischem Chanson und amerikanischem Soul. Daraus entstanden ist ein melodisches „Meet cute“ zwischen Michael Jackson und Rita Mitsouko, Ella Fitzgerald und Youn Sun Nah, Stevie Wonder und Alicia Keys - neben vielen anderen. Wer ein Herz für französische und für amerikanische Musik hat, sollte sich Jyzzel im Cotton Club nicht entgehen lassen.

Am 14. September wird es wieder Zeit für die Magie der skurril-amüsanten Gesellschaftsbeobachtung. Davon gibt es im neuen Kabarettprogramm von Martin Frank viel. Sehr viel. Näheres verrät er ungern: „Vielleicht mache ich mich heute übers Gendern lustig und morgen fühle ich mich als Hortensie im Körper einer Orchidee. Vielleicht klebe ich mich heute öffentlich auf die Bundesstraße und morgen gehe ich privat mit meiner Mama auf Kreuzfahrt durchs Mittelmeer.“ Eins ist sicher: Irgendwas in diesem Programm wird mit Sicherheit Gefühle verletzen.

Es geht weiter mit Spaß, Komik und Humor. Protagonisten des Comedy-Waschsalons „Night Wash“ sind diesmal der schwarzhumorige Tourette-Single Ben Schafmeister, Carolins frecher Bruder David Kebekus, die Berliner „Anfurz-Judo-Meisterin“ Sandra Schmidt und das Vorzeigedorfkind mit der Reibeisenstimme und ,,Dödelwitzen“, Sven Bensmann. Los geht der Schmutz-Waschgang am 18. September im Kasino.

Danach darf das Zwerchfell erst mal Pause machen. Zeit für ein bisschen Musik für die Seele. Keine Band schafft das besser als Ganes aus Südtirol. Mit ihren verträumten Texten auf Ladinisch und dem neuen Album „Vives“ - zu Deutsch: du sollst leben - kreieren die Damen einen Soundtrack fürs „Zusammentreffen von Generationen, das Wachstum und das gemeinsame Feiern, ebenso wie für die Momente des Trauerns.“ Das neue Album ist daher „ein musikalisches Fest, (...) eine Hymne an das Leben, wie es war, ist und sein wird.“ Live im Cotton Club am 19. September.

Am besten den Lieblingsplatz im Club schon mal merken, denn zwei Abende späte - dem 21. September - geht es gleich weiter im „Cotton“ mit einer neuen Ausgabe von „No Music in K’Town“. Diesmal in der Punkrock-Edition. Aber nicht mit drei Bands wie üblich, sondern mit zweien - die es aber in sich haben. Nikra sind laut Ankündigung „eine Truppe, die freitags nicht in der Schule war, die Diversität lebt, deren Wut nicht verstanden wird und die nach einer Zukunft schreit“. Demnach machen sie Musik ,,für die Playlist-Generation“, die ,,Genre- und Gender-Zuweisung als Hindernis sieht“ und nach einer Regenbogen-Rebellion schreit. Hierzu gesellt sich die zweite Band des Abends, Lowknox, aufs Beste. Die 2009 gegründete Formation singt ebenfalls gern über ,,tief gehende und kontroverse Themen“ zwischen aktuellen gesellschaftlichen und politischen Fragen und viel Selbstreflexion. Punk mit Herz und Köpfchen eben.

Àpropos kontrovers: Diese Eigenschaft hat sich auch der Stand-up-Komiker Nizar auf die Fahne geschrieben. Seine neue Tour „On Fire“ verspricht „ein Feuerwerk aus Humor, Charisma und unverblümter Ehrlichkeit“. Im Netz gab es bereits einige Boykott-Aufrufe gegen den Tunesier statt für den einen oder anderen Witz. Doch trotz seiner umstrittenen Art hat Nizar auch eine immense Anhängerschaft hinter sich. Mit ihr im Rücken lässt sich der Komiker nicht zum Schweigen bringen. Auch nicht am 25. September im Kasino.

Am 26. September ist es dann an der Zeit für Jazz. Der schwedische Pianist Daniel Karlsson sowie seine Trio-Partner Christian Spering (Bass) und Fredrik Rundqvist (Schlagzeug, Percussion) gehören zu den spannendsten New-Jazz-Vertretern Europas. Im Frühjahr und Herbst 2022 war das Trio mit seinem neuen Album auf mehrwöchigen Europa- und Kanada-Tourneen. Im Folgejahr ging es zu Internationalen Jazzfestivals im polnischen Stolp (Slupsk) und in Stockholm. Jetzt kommen die drei endlich auch in die Lauterer Kammgarn.

Derweil haben sich sie drei Rockabilly-Tollen von The Baseballs verschmälert. Nachdem Digger im Sommer 2023 die Band verlassen hat, sind sie nur noch zu zweit. Trotzdem rocken Basti und Sam auch 2024 weiter auf großer Europa-Tour - natürlich nach wie vor im 1950er- und 60er-Jahre-Modus inklusive Lederjacke, Föhn-Friese und lockerer Elvis-Hüfte. Klar, dass auch der Tourtitel ein bisschen sehr an den King of Rock erinnert: „That’s Alright Tour 2024“. „Unglaublich, dass wir 15 Jahre nach unserem Debütalbum bereits auf unsere neunte Tour gehen und rocken dürfen“, schwärmt Basti. Aber hallo! Also Motoren los geölt am 27. September im Kasino.

Noch ein Duo bei der vorletzten Show im September. Die kommt am Samstag, 28. September, mit einem Besuch von Trompeter Nils Wülker und seinem Gitarrenkollegen Arne Jansen. Sie kennen sich seit weit über 20 Jahren, seit fast 15 machen sie gemeinsam Musik. Mit ihrem siebten gemeinsamen Album „Closer“ bringen sie diese Freundschaft auf den Punkt und zaubern ein Erlebnis für die Ohren.

Dann ist das September-Programm der Kammgarn auch schon vorbei. Fast. Denn am Freitag , 29. September, kommt noch eine echte Wucht für Kids! Mit dem Kindertheater-Konzert ,,Eule findet den Beat - mit Gefühl“ kehrt das beliebte Hörspiel von Charlotte Simon, Nina Addin und Christina Anders (Raack) auf die große Kammgarn-Bühne zurück. Es hat sich mittlerweile eine halbe Million Mal verkauft hat. Die Inszenierung von Cristiana Garba und Christina Anders erzählt eine neue Geschichte von der lieben Eule, die die weite Welt der Musik für sich entdeckt. Das Ganze dauert etwa 75 Minuten und ist am besten geeignet für Kinder im Alter zwischen vier und zehn Jahren.