Das Kammgarn-Kulturzentrum wärmt die Besucher im beginnenden Herbst mit ordentlich Programm, darunter Shows von Andreas Kümmert, Night Wash, den Baseballs und Jini Meyer. Jacke an und los!

Der Auftakt ins Septemberprogramm hört sich zwar trist an, denn morgen, Freitag, 2. September, geht es erst mal auf eine „BRDigung“. Doch bei der Sause steckt noch ordentlich Leben im Körper. „BRDigung“ – man beachte die Schreibweise – ist eine Metalrockband aus Kempen. Und die richtet bei ihrem Gig im Kasino den Finger auf ihr Publikum und schreit: „Zeig Dich!“ So zumindest lautet der Titel des neuen Albums, mit dem die Truppe ihren vierten Anlauf in der Kammgarn probiert, nach drei coronabedingten Absagen. Diesmal dabei sind die deutsch-österreichischen Jungs von Silenzer und die Frankfurter Deutschrocker V.E.R.S.U.S. .

Am Samstag, 3. September, bringt der Singer-Songwriter Andreas Kümmert Leben ins Kasino – und den Blues. Mit einigen Songs aus seinem noch unbekannten, taufrischen Album und einigen alten Songs aus den Anfängen als Bluesbarde wird er die Kammgarn-Meute mit Sicherheit ein Mal mehr in den Bann seiner Stimme und seiner „Feelings“ ziehen.

Alte Haudegen mit brandneuem Album

Am Dienstag, 6. September, gibt es dann wieder was zu lachen. Die NightWash-Parade steigt wieder im Kasino, angeführt von Moderator Michi Dietmayr und drei weiteren Künstler aus dem kultigen Waschsalon.

Der Mittwoch, 7. September bringt Veteranen: Colosseum kommen, in der Besetzung Chris Farlowe (Lead Vocals), Clem Clempson (Gitarre, Vocals), Mark Clarke (Bass, Vocals), Malcolm Mortimore (Drums), Nick Steed (Keyboard) und Kim Nishikawara (Saxophon). 2022 hat der ,,Koloss“ aus begnadeten Rock-Solisten ein brandneues Studioalbum im Gepäck, ,,Restoration“. Aber Restauration brauchen die Rocker eigentlich nicht und Klassiker wie ,,Lost Angeles“ und die ,,Valentyne Suite“ erst recht nicht. Der Beweis folgt live, ab 20 Uhr im Kasino.

Grenzgänger und Foto-Fest

Am Donnerstag, 8. September, geht es vom Rock in den Jazz, mit der Konzertreihe „Grenzgänger“. Es ist ein grenzüberschreitendes und identitätsstiftendes Kulturprojekt mit Musikern und Musikerinnen aus Rheinland-Pfalz, dem Saarland, Lothringen, Wallonien und Luxemburg. Die „musikalischen Botschafter“ der Großregion gehen auf klangliche Wanderreise und ergründen die Traditionen der europäischen Musik. Maria Palatine (Gesang & Harfe), Vincenzo Carduccio (Akkordeon), Stefan Engelmann (Bass) und Michael Lakatos (Schlagwerk) eröffnen die Wanderung im Cotton Club um 20 Uhr.

Eine europäische Musikform muss in der Kammgarn nicht lange erwandert werden: der französische Chanson. Am Samstag, 10. September, gibt es wieder eine neue Ausgabe der „Nuit de la Chanson“ im Cotton Club. Special Guest diesmal: Arthur De La Taille.

Nach dem musikalischen Ausflug in die französischen Lande wird es ab Donnerstag, 15. September, vielleicht auch ein kleines bisschen Frankreich im Bild geben. Denn das dreitägige Internationale Foto Fest Kaiserslautern lädt zu einer facettenreichen Fotoausstellung ein, das besondere Einblicke verspricht. Das Ganze wird natürlich auch musikalisch begleitet: Am Donnerstag ab 20 Uhr von der Band Acoustic Colour, am Freitag, 16. September, ab 20 Uhr von den Balkan-Brassern Fanfare Ciocarlia und am Samstag, 17. September, von dem Berliner Jazz-Quartett Leléka, Alles im Cotton Club bei freiem Eintritt.

Hotel California als Hommage

Am Dienstag, 20. September, hauen die drei Rockabilly-Meister von The Baseballs ihr neues Album „Hot Shots“ durchs Kasino und am Mittwoch, 21. September, geht im Cotton Club das Tord Gustavsen Trio um den norwegischen Jazzpianisten in Position mit dem neuen Album „Opening“ im Gepäck.

Der Donnerstag, 22. September, gehört den Ultimate Eagles, die eine musikalische Hommage an die kalifornische Kult-Band liefern und ganz sicher auch „Hotel California“ spielen. Die Fahrt durch „Memory Lane“ geht um 20 Uhr im Kasino los.

Am Donnerstag, 22. September, ruft wieder die Lyrik in die Kammgarner Schreinerei, bei einer neuen Session des „Kamm On!“-Poetry Slams. Vier Profis gegen vier Neulinge und ein goldener Kamm – das wird spannend!

Die „schwärzeste Stimme Skandinaviens“

Eine spannende Show gibt es auch einen Abend später, am Freitag, 23. September, bei der Beauty of Gemina-Sause im Cotton Club. Die Tour zum 15-jährigen Bestehen und das neueste Studioalbum „Skeleton Dreams“ hätten eigentlich schon 2020 gefeiert werden sollen – coronabedingt fiel die Party jedoch aus. Jetzt, zwei Jahre später, folgt der Neustart.

Der Samstag, 24. September, markiert für das Duo Beranger – bestehend aus dem Australier Todd James und dem Franzosen Beranger Gras – den Start seiner ersten großen Deutschlandtour, ganz unter dem Motto „Hands Go High“. Und ihr erster Stopp: der Kammgarn Cotton Club.

Am Donnerstag, 29. September, wird es wieder jazzig, und zwar mit der „schwärzesten Stimme Skandinaviens“: Ida Sand. Die Sängerin wird im Cotton Club den ganzen Umfang ihrer Stimme entfalten (20 Uhr).

Und zum Finale im September-Programm am Freitag, 30. September, wird Ex-Luxuslärm-Röhre Jini Meyer mit viel „Schwarz in der Stimme“ nachlegen, und mit einer Live-Show, die sich gewaschen hat. Meyers neueste Single heißt „Du bist nicht allein“. Das ist sie auf Tour tatsächlich nicht: Tour-Support ist der Singer-Songwriter Tänzer. Los geht es um 20 Uhr.