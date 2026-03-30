In diesem Monat gibt es kein Kammgarn-Programm! Ha ha! April, April! Natürlich gibt es eines. Und was für eines! Mit allerhand musikalischen und komödiantischen Top-Gästen!

Los geht es direkt am ersten des Monats mit einer Ausgabe der „Kamm ON“-Poetry-Slam-Reihe in der Schreinerei. Zur Feier des Tages sicherlich auch mit sehr vielen Aprilscherzen von Moderator Phriedrich Chiller und seinen Bühnengästen. Tags drauf kommt der liedermachende „Connaisseur des gepflegten Wahnsinns“ Olli Schulz mit einer „frisch gebrannten, undurchsichtigen Tinktur aus brandneuen Songs, fragwürdigen Geschichten und halbfertigen Hirngespinsten“. Ist allerdings bereits restlos ausverkauft! Wer jedoch am gleichen Abend trotzdem gerne in der Kammgarn Hirnzellen und Zwerchfell trainieren möchte, der darf einfach eine Ecke weiter in die Schreinerei flanieren und Comedian Benni Stark besuchen mit seinem neuen Programm „Schon lustig wenn’s witzig ist!“

Damit ist es aber noch lange nicht genug mit dem Zwerchfell-Training in der Kammgarn. Denn am 8. April rollt die NightWash-Brigade mit dem Tourbus im Kulturzentrum an. Mit dabei in der stickigen Comedy-Kabine: Kristina Bogansky, Matilde Keizer, Fabian Lampert und John Smile. Nicht zum Lachen, aber dafür zum stundenlangen Zuhören wird der parallel laufende Programmpunkt im April-Kalender sein. Wobei das Wort Programmpunkt dem nicht ganz gerecht wird. Es ist das alljährliche Highlight für Jazz-Enthusiasten: das Kammgarn International Jazzfestival mit der mittlerweile 31. Ausgabe! Den Anfang macht am 8. April die Jan Garbarek Group featuring Trilok Gurtu und das auf der Pfalztheater-Bühne. Danach geht es hochkarätig und international weiter, mit Jazz-Virtuose Omer Klein & the Poetics (9. April), Michael Wollny und Emile Parisien, der Kaiserslauterer JA!ZZevau-Session Band sowie den Briten von Mammal Hands (alle 10. April). Der 11. April ist der letzte Festival-Tag mit dem schwedisch-finnischen Brandqvist Trio, der südkoreanischen Sängerin Youn Sun Nah und der Band ELSA um die österreichische Musikerin Elsa Steixner. Karten gibt’s derzeit noch im Vorverkauf.

Nach dem Festival geht es am 14. April direkt sportlich weiter mit der internationalen „Bike Film Tour“ und auserlesenen Dokumentationen rund ums Thema Fahrrad. Dann wird es herrlich schottisch. Die Band Skerryvore, benannt nach dem Leuchtturm der „Isle of Tiree“ im Westen Schottlands, bringt „Scot Rock“ vom Herbsten auf die Bühnen. Seit Mai 2025 feiern die Schotten ihr 20-jähriges Jubiläum mit einer weltweiten Tour, die am 15. April in die Kammgarn führt. Tags drauf bringen Rainer Furch und Madeleine Giese alias das Duo Wortlaut Carson McCullers Werk „Die Ballade vom traurigen Café“ in einer eigenen Fassung als Live-Hörstück auf die Schreinerei-Bühne. Albert Koch und Norbert Roschauer begleiten die traurige Ballade auf Bluesharp und Gitarre. Zur gleichen Zeit gibt es im Cotton Club ebenfalls Balladen zu hören – allerdings keine traurigen, sondern rundum lebensbejahende mit dem Südtiroler Duo Ganes.

Am 17. April wird es legendär in der Kammgarn. Denn die Formation Subway to Sally hat vor 20 Jahren mit ihrer ersten „Nackt“-Tour die Regeln für Akustikkonzerte neu definiert. Dieses Live-Erlebnis geht nun in die dritte Runde. Die Potsdamer Band kommt mit „Nackt III – Lügen & Legenden“ auf die Akustik-Bühnen zurück und taucht tief in die eigene Geschichte ein. Tags drauf gibt es eine kleine Zeitreise. Denn die Herren von Coppelius spielen in Gehrock und Zylinder auf klassischen Instrumenten – nur dass hier Cello, Klarinetten und Kontrabass so gar nicht wie im Orchester klingen. Stattdessen fliegt der geneigten Hörerschaft ein knallhartes Rock-Brett um die Ohren.

Am 19. April dürfen dann endlich wieder die Kleinen ein bisschen Kultur genießen. Denn das Kindertheater-Konzert „Eule findet den Beat“ ist wieder im Haus und lädt ab 15 Uhr zu einer märchenhaft musikalischen Geschichte im Kasino ein. Danach gibt es eine weitere mehrtägige Episode mit Gerd Dudenhöffer und seinem Programm „DOD – Das Leben ist das Ende“. Darin spielt der deutsche Schauspieler, Regisseur, Autor und Kabarettist seine wohl populärste Film- und Bühnenfigur, Heinz Becker. Und zwar am 21., 22. und 23. April, alle drei Termine sind bereits ausverkauft.

Am 24. April, wird Hardliner, eine US-amerikanische Rockband, 1992 gegründet und bekannt für ihre Mischung aus Hardrock und melodischem Metal, ordentlich Härte ins Kulturzentrum bringen. Denn die Amis feiern ihre „Next Chapter“ -Tour. Danach darf wieder ein bisschen über die chaotischen Zustände des Lebens gelacht werden. Der Gewinner des Schweizer Kabarett-Preises, Jess Jochimsen, bringt sein Programm „Von allen guten Geistern“ nach Kaiserslautern. Denn trotz allen weltpolitischen Geschehens ist „Verzweiflung keine Lösung“, sagt er. Der vielfach preisgekrönte Autor und Kabarettist packt sein Akkordeon, ausreichend Vernunft, Solidarität und Gelassenheit ein und verordnet sich Optimismus. Am 26. April kommt ein Show-Gigant in die Kammgarn, um zu plauschen: Kabarettist Harald Schmidt und Moderator Korbinian Frenzel reden über alles, was Deutschland beweg, beflügelt, bremst und blockiert. Die Themen an diesem Abend: Was macht das Leben in Kaiserslautern lebenswert? Wo liegen die Probleme? Wie geht es weiter nach der Wahl in Rheinland-Pfalz? Und ganz wichtig: Muss erst Otto Rehhagel aus der Trainer-Rente zurückkehren, damit der 1. FC Kaiserslautern mal wieder Deutscher Meister wird?

Danach kommen die Pop-Nostalgiker der 1990er und frühen 2000er auf ihre Kosten. Na? Wer kennt noch Dick Brave and The Backbeats? Die kultige Kunstfigur, erfunden von Sänger Sascha Schmitz, in den 1990er-Jahren auch als Sasha bekannt. Seine 50’s-Sause am 29. April ist leider längst ausverkauft. Zum runden Abschluss gibt es am 30. April noch eine Runde „Nuit de la Chanson“ mit Justine Jérémie als Special Guest, und danach warten alle auf den Mai!