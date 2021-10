Die Anzahl verhaltensauffälliger Hunde in den Tierheimen steigt stetig – und Corona hat die Situation nicht besser gemacht. Im Gegenteil. Das Tierheim Kaiserslautern steuert nun dagegen, bildet künftig zum Hundefachwirt IHK weiter.

Die bundesweit vielen Tierheimhunde, die kaum zu vermitteln sind, sind in der Regel sogenannte Problemhunde, die gerne mal beißen und sich auch sonst eher verhaltensauffällig zeigen. So sieht es auch im Tierheim Kaiserslautern aus. Genau deshalb geht das Tierheim einen Schritt in die Zukunft – es wird Standort für die Ausbildung zum Hundefachwirt IHK.

„Die Anzahl der Hunde, die aufgrund von Problemverhalten aufgenommen werden müssen, steigt seit Jahren. Damit die Tiere überhaupt eine Vermittlungschance bekommen, benötigen sie kompetente Betreuung und tierschutzkonformes Training“, bringt Anne Knauber, Tierärztin und Vorsitzende im Tierschutzverein Kaiserslautern, die Problematik der Tierheime auf den Punkt.

Es fehlen Hundetrainer mit fundiertem Fachwissen

Bestmögliches Training und die erfolgreiche Vermittlung von Hunden, die problematisches Verhalten zeigen, sei unbestreitbar eines der aktuell drängendsten Probleme der Tierheime. Nur das mit der Betreuung und dem Training ist meist so eine Sache. Während sich die Unterbringung im Tierheim Kaiserslautern in den vergangenen zehn Jahren grundlegend verändert hat, fehlen Hundetrainer mit fundiertem Fachwissen.

Es war Anne Knaubers Suche nach einem Hundetrainer, die eine neue Kooperation zwischen Tierheim Kaiserslautern, Berufsverband der Hundeerzieher und Verhaltensberater (BHV) sowie der Industrie- und Handelskammer (IHK) Potsdam auf den Weg gebracht hat. In ihrer Not hatte sich die Tierschutzvereinsvorsitzende an den BHV, genauer an die BHV-Vorsitzende Annette Möckel, die selbst in Weisenheim am Berg (Landkreis Bad Dürkheim) eine Hundeschule betreibt, gewandt.

Pandemie hat zu einem Trainingsdefizit bei Hunden geführt

Beim BHV ist das wachsende Problem mit kaum vermittelbaren, auffälligen Hunden längst bekannt. „Der Bedarf an guten Hundetrainern nimmt weiter zu“, sieht Möckel eine Abgabewelle der in Corona-Zeiten angeschafften Hunde erst noch auf die Tierheime zukommen. Als Gründe nennt sie einmal, dass verstärkt Tierschutzhunde aus dem Ausland importiert wurden, die häufig in unerfahrenen Familien gelandet seien. Außerdem habe die Pandemie lange zu einem Trainingsdefizit in den Hundeschulen geführt. Nun befürchtet Möckel, dass viele Tierbesitzer zunächst zuhause, dann mit wechselnden Trainern, versucht hätten, Auffälligkeiten ihrer Hunde in den Griff zu bekommen. Am Ende der Kette stehe das Tierheim. „Brave Familienhunde, für die nun einfach die Zeit fehlt, die sehen die Tierheime nicht. Die werden, so traurig wie es ist, häufig über das Internet verkauft“, spricht die BHV-Vorsitzende aus ihrer Erfahrung.

Bei der IHK Potsdam gibt es, federführend für die gesamte IHK, bereits den Weiterbildungslehrgang Hundefachwirt IHK. „Zweieinhalb Jahre dauert die höhere Berufsbildung zum Hundefachwirt“, stellt Kerstin Poloni, IHK Potsdam, das neue Berufsbild vor. Es sei aktuell die einzige Möglichkeit, einen weiterführenden IHK-Abschluss auf Bachelor-Niveau für die Branche der Tierdienstleister zu erwerben. Geplant sei, dass Hundefachwirte auch als Gutachter tätig sein können. Voraussetzung für die Teilnahme an der Weiterbildung ist der Abschluss als Hundeerzieher und Verhaltensberater (IHK) sowie vier Jahre Berufspraxis.

Praxisnahe Weiterbildung im Tierheim

Die Weiterbildung zum Hundefachwirt erfolgt in unterschiedlichen Modulen, die über elektronisches Lernen und Präsenzunterricht vermittelt werden. „Die zahlreichen Präsenzmodule des Ausbildungsganges werden zukünftig im Tierheim Kaiserslautern stattfinden“, ist Anne Knauber stolz, dass ihr Tierheim nun an der Ausbildung der bundesweit so dringend benötigten, qualifizierten Fachkräfte mitwirken kann. Ausschlaggebend für den Standort Kaiserslautern seien die hier in den vergangenen Jahren geschaffenen Möglichkeiten gewesen. Demnächst kommt noch eine vom Land geförderte Trainingshalle dazu, deren Grundgerüst bereits steht. Das Tierheim ist bereits seit 2017 Hundekompetenzzentrum des Landes und wurde 2019 mit dem Tierschutzpreis ausgezeichnet. „Wir suchen dringend erfahrene Hundetrainer und auch Tierpfleger“, spricht Knauber die Personalknappheit im Tierheim an – und hofft auf vielversprechende Bewerbungen.