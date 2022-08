Das neue Kaiserslauterer Rathaus wurde am 29. November 1968 von Oberbürgermeister Hans Jung eingeweiht. Den Grundstein hatte sein Vorgänger Walter Sommer am 3. Juli 1964 gelegt. Zur Einweihung gab es einen Festakt in der Fruchthalle und einen Tag der offenen Tür im Rathaus.

Der Bezug des Hochhauses hatte am 4. Dezember 1967, vor 55 Jahren, begonnen. Im Hochhaus mit 22 Stockwerken und im Seitentrakt arbeiten nach Information der Stadt derzeit rund 500 Bedienstete in 296 Zimmern. Bürgercenter, Standesamt, Steuerabteilung, Stadtarchiv, Bauordnung und Stadtplanung seien Dienststellen mit besonders hohem Publikumsverkehr. Vor dem Rathausneubau war die Stadtverwaltung auf etwa zwei Dutzend Dienststellen verteilt.

In der Eröffnungssitzung am 29. November 1968 überreichte Architekt Roland Ostertag Oberbürgermeister Hans Jung den Schlüssel. Walter Sommer (SPD) war zuvor der erste Oberbürgermeister im neuen Rathaus. Es folgten Hans Jung (SPD), Theo Vondano (CDU), Gerhard Piontek (SPD), Bernhard Deubig (CDU) und Klaus Weichel (SPD).

84,68 Meter

Die Adresse des Rathauses war 1968 noch nicht endgültig definiert. Das Gebäude stehe auf dem Eisplätzchen, auf dem Maxplatz oder auf dem „Rathausplatz“, den es in Lautern noch nie gab, sagten die Leute. Das Gelände heißt seit 1993 Willy-Brandt-Platz. Das Kaiserslauterer Verwaltungsgebäude war Ende der 1960er Jahre das höchste Rathaus der Bundesrepublik. Auf der Dachterrasse ist ein Messpunkt angebracht, der die Höhe mit 84,68 Meter angibt. Das Gebäude ist aus Sichtbetonplatten zusammengefügt, die an einem Stahlbetonkern eingehängt sind.

Das ganze Areal rund um das neue Rathaus sollte ursprünglich ein in sich abgeschlossenes, innerstädtisches Kleinzentrum werden. Zur Maxstraße hin sollte ein Gebäude für die Volkshochschule errichtet werden und eines für die Stadtbibliothek. Auf der Ecke Maxstraße/Burgstraße sah Architekt Ostertag einen „Ratskeller“ vor. Ein Konzertsaal sollte im Bereich der heutigen Tiefgarage gebaut werden und entlang der Ludwigstraße eine Ladenzeile. Ostertag sagte, er wolle hier neue Verkehrs- und Kraftlinien schaffen. Die Pläne wurden ausdiskutiert und landeten dann in der Schublade. Dem Rathaus scheint noch heute ein gewisser Inseleffekt anzuhaften.

Hochhaus eigentlich nur auf dem zweiten Platz

Im Jahr 1954 war die Rede davon, das Karlsberggebäude auf der Südseite des Stiftsplatzes abzureißen und dort ein neues Rathaus hinzustellen. Nachdem der Standort auf der kleinen Felseninsel beim Eisplätzchen und der Abriss der Schlosskaserne geklärt waren, lief ab 1960 die Ausschreibung. Sie erbrachte 104 Einsendungen. Das Preisgericht setzte sich unter anderem aus Professoren, Architekten und Ingenieuren aus Berlin, Hamburg, Düsseldorf und Saarbrücken zusammen. Die endgültige Entscheidung lag beim Stadtrat. Dort setzte Oberbürgermeister Walter Sommer das 24-Millionen-Hochhaus von Architekt Roland Ostertag durch. Das Ostertag-Projekt war bei der Jury aber nur auf Platz zwei gelandet. Die Finanzierung lief weitgehend durch Holzverkauf aus dem Stadtwald. Größeres Interesse bestand für einen weitläufigen Flachbau mit Innenhof vom Maxplatz über das Eisplätzchen bis zur Burgstraße. Der Flachbau hatte bei der Jury den ersten Preis erzielt. Sommer wollte jedoch ein Hochhaus. Mit den Bauarbeiten wurde im November 1963 begonnen.

Im November 1968 wurde das Rathaus eingeweiht. 17 Jahre später, 1985, war eine umfassende Fassadenrenovierung für 2,6 Millionen Mark fällig. An der Stahlarmierung dicht unter Betonoberfläche hatte der Rost genagt. Die Klimaanlage wurde 2003 modernisiert, die Lüftungsanlage war 2007 an der Reihe und der Brandschutz kam 2006/2007 auf den neuesten Stand. Im Flachbaubereich wurden im Laufe der Jahre Umbauten und Erweiterungen vorgenommen.

Archäologische Funde im Umfeld

Karolingischer Königshof, Barbarossaburg, Casimir-Schloss, Königlich-Bayerisches Zuchthaus, Brauerei, Kaserne, Rathaus. Das ist die über tausendjährige Geschichte dieses felsigen Areals mitten im sumpfigen Tal. Untersuchungen und Grabungen wurden 1932 sowie von 1959 bis 1963 und als letzte Chance 1967/68 vor dem Neubau durchgeführt. Im Umfeld gab es Funde, die auf eine Besiedlung in der Jungsteinzeit hinwiesen – auf die zweite Hälfte des dritten Jahrtausends vor Christus.