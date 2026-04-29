Die Stadt Kaiserslautern hat vor über einem Jahr den Verkauf von Lachgas, einer Partydroge, an Minderjährige verboten. Mit erstaunlicher Wirkung. Nun kam das Bundesgesetz.

Luftballons und Gaskartuschen: Diese Zeugen einer berauschenden Party lagen vor gut einem Jahr an vielen Stellen in der Stadt herum. Besonders an bekannten Hotspots, an denen sich Jugendliche abends trafen, sammelten sich Lachgaskartuschen nach dem Wochenende. Das Gas wird mittels Luftballons inhaliert und sorgt für einen schnellen, kurzen Kick. Doch die Partydroge, die sich vor ein paar Jahren rasant ausbreitete, weil Lachgas überall frei verfügbar war – am Kiosk, im Supermarkt, im Internet – macht nicht nur kurzzeitig high, sondern kann schlimme Folgen haben: Der kurz anhaltende Kick verführt dazu, sich immer weitere zu verschaffen.

Und so kommt es schnell zu längerem Konsum, der schwere Langzeitfolgen haben kann, von Hirnschäden über frühe Demenz bis zu Lähmungen, und zwar irreversibel. „Diese Jugendsünden merkt man dann lebenslang“, warnte Internist und Stadtratsmitglied Manfred Reeb damals. Er verwies auch auf akute Risiken, wie das tödliche Platzen der Lunge aufgrund des hohen Drucks beim direkten Einatmen, und Atemlähmungen bei Überdosierung. Deshalb setzte er sich für ein Verbot ein. Ein solches war tatsächlich von der damaligen Bundesregierung geplant, war jedoch am Aus der Ampelkoalition im November 2024 gescheitert.

Bürgermeister Schulz wartete nicht auf den Bund, sondern handelte

Doch Kaiserslautern wollte nicht warten, bis sich auf Bundesebene doch noch etwas tut. Bürgermeister Manfred Schulz (CDU) sah eine Gefahr besonders für die Jugend und sorgte für eine Allgemeinverfügung der Stadt: Ab März 2025 galt ein Verkaufsverbot für Minderjährige. Verkaufsstellen mussten mit Zwangsgeldern rechnen, falls sie dieses nicht einhalten sollten.

Und das Verbot hatte Erfolg. „Die Stadtbildpflege“, die bei ihren Reinigungen die Kartuschen stets entsorgen musste, „führte eine Statistik“, berichtet Schulz auf Nachfrage. „Wir sehen daran einen Rückgang von fast 80 Prozent.“ Und er erinnert an die „58 Kartuschen, die die städtischen Reinigungskräfte allein an einem Montagmorgen am Messeplatz fand. Das war die Spitze des Missbrauchs.“

Die Spitze des Eisbergs: An einem Montagmorgen vor gut einem Jahr sammelte die Stadtbildpflege 58 Lachgaskartuschen aus dem Messeplatz ein. Foto: SK

Der sehr deutliche Rückgang der Kartuschen im Stadtbild spricht laut Schulz auch dafür, dass „sich die Verkaufsstellen an das Verbot gehalten haben. Sie haben das ernst genommen.“ Es gab kein einziges Verfahren, kein Zwangsgeld musste erhoben werden.

Nun hat der Bundestag doch noch ein Verbot beschlossen, wonach Minderjährige Lachgas seit dem 12. April weder kaufen noch besitzen dürfen. Ebenso wie bei der Lauterer Verfügung ist es Händlern bundesweit untersagt, Lachgas an Minderjährige herauszugeben. Deshalb ist der Verkauf über Automaten oder das Internet an Endverbraucher generell verboten. Die bundesweite Regelung hat auch Erwachsene im Visier, anders als die lokale Verfügung: Sie dürfen pro Kauf nur noch maximal zehn Kartuschen mit jeweils 8,4 Gramm erwerben.

Lachgas in Sahnekapseln darf weiterhin gekauft werden

Diese Menge wurde im „Neue-psychoaktive-Stoffe-Gesetz“ (NpSG) festgelegt, weil Distickstoffmonoxid, so der chemische Name von Lachgas, nicht nur in der Medizin als Narkose- und Schmerzmittel eingesetzt wird, sondern auch zum Aufschäumen von Sprühsahne – und die üblichen Sahnekapseln diese Menge enthalten. Das Gesetz verbietet zudem K.O.-Tropfen.

Da die bundesweite Regelung über die kommunale hinausgeht, „wurde unsere Allgemeinverfügung damit außer Kraft gesetzt“, erläutert Schulz. Diese war jedoch sowieso „befristet, bis zum 30. Juni 2026. Und darin stand, dass sie nur solange gilt, bis eine übergeordnete Regelung kommt.“