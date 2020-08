Das ehemalige Postgebäude stand in der Theaterstraße, heute Ecke Münchstraße/Karl-Marx-Straße. Auf der Ansichtskarte aus dem Jahr 1890 ist im mittleren Dachbereich, unterhalb der beiden Löwen „K. B. POSTAMT“, königlich-bayerisches Postamt, in den Sandstein gemeißelt. Die Theaterstraße, seit 1949 Karl-Marx-Straße, erhielt ihren Namen im Jahr 1862. In dem Hauptpostgebäude war später das Fernmeldeamt untergebracht.

Das Haus Ecke Münchstraße / Karl-Marx-Straße ist heute noch in seiner Grundsubstanz erhalten. Es entbehrt aber, insbesondere im oberen Bereich, seiner reichen, kunstvollen Sandsteinornamentik, und der Haupteingang auf der Straßenecke wurde zu einem Fenster umfunktioniert. Das Gebäude wurde bei dem Luftangriff am 14. August 1944 schwer beschädigt und nur weil der größte Teil der Fassade erhalten geblieben war, nach dem Krieg in „reduzierter Form“ wieder aufgebaut.

Auf der linken Seite der Ansichtskarte ist das alte Stadttheater zu erkennen. Die schmucken Bürgerhäuser mit ihren Türmchen und Erkern im Anschluss an das Postgebäude und die Häuser in der Bildmitte sowie die im Hintergrund, in der Kurve der heutigen Karl-Marx-Straße zur Eisenbahnstraße, sind ebenfalls bei dem Angriff im August 1944 untergegangen.