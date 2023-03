Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Genug gedöst. Also Beinchen sortiert – und nichts wie raus. Schließlich gibt’s in der gleichwohl kleinen Welt des Känguru-Geheges so einiges zu entdecken. Das kleine Albino-Bennett-Känguru im Siegelbacher Zoo hat am Samstag sogar ein paar Schritte weg von Mutter Monja gewagt – sehr zur Freude einiger Zaungäste.

Träge hatte Monja über eine Stunde lang im Schatten gedöst. Hatte sich nur mal erhoben, um sich einen Schluck Wasser aus dem Napf zu gönnen. Ein Artgenosse –