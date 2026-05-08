Wenn Nationen aufeinander prallen entstehen im Fall musikkultureller Begegnungen oft Synergieeffekte, Symbiosen und Synthesen wie beim Jambo Trio in der Kammgarn.

Das Instrumentaltrio Jambo mit Gesangseinlagen des Pianisten Luis Henrique New nahm als stilistische Quelle der Inspiration die Tradition der Samba-Jazztrios der 1950er und 60er Jahre, die damals schon Stilelemente des nordamerikanischen Jazz mit südamerikanischem Samba und Bossa Nova verbanden. Zunächst orientierte sich die 2019 ins Leben gerufene Formation an legendären Vorbildern wie Baden Powell, Moacir Santos oder Joao Donato, um dann auch eigene Kompositionen und Arrangements – wie auch jetzt in der Kammgarn – einzubauen.

Anstelle des traditionellen Kontrabass spielt Everson Vargas einen grundsoliden Basspart auf der Bassgitarre, der absolut synchron mit dem Pulsschlag des Schlagzeugers Ricardo Arenhaldt verläuft, was in dieser bestechenden Präzision und subtilen Koordination Seltenheitswert hat. Es war ein Triumphzug und Siegeszug des Minimalismus über den opulenten Klangrausch vieler Bands, die mehr auf Klangeffekte als auf handwerkliches und künstlerisches Können setzen. Hier zeigt der Pianist virtuose Geläufigkeit im Umgang mit melodischen Phrasen, die er gekonnt variiert, fortspinnt, umspielt oder verziert und harmonisiert.

Durchsichtig und filigran

Gestützt auf Bass und Rhythmus hat diese Musik alle wesentlichen Komponenten und ist doch sehr durchsichtig und filigran, was eine Big Band oder ein Sound Orchestra nicht leisten kann. Alle Feinheiten und Finessen wie die pianistischen Umspielungen, der stimmungsvolle Scatgesang oder die Bassfiguren und polyrhythmischen Wirbel des Drummers kommen vorteilhaft zur Geltung. Die Reaktion des restlos begeisterten Publikums am Donnerstag in der Kaiserslauterer Kammgarn bestätigte einmal mehr, dass sich auch beim achten Auftritt an dieser Stelle grundsolide Spieltechnik, hohes Können in der Adaption und Verarbeitung von musikalischer Substanz auszahlt.

Hand aufs Herz: Wir Westeuropäer tun uns nach unserer Metrik mit schweren, betonten Taktzeiten in klarer festgelegter Struktur mit den fließenden, gleitenden synkopierten und schwerelosen Rhythmen der Südamerikaner schwer. Zumal das Trio ein Höllentempo vorlegt und trotz sich überlagernder Rhythmen die Übersicht behält und alles nahtlos ineinander gleitet.

Gastmusiker setzen Akzente

Die Gastmusiker – Trompeter Florian Wehse, Percussionist Thomas Hammer und Posaunist Bernhard Vanecek – hielten dagegen locker mit und vielleicht sogar mit ihrer Spielart dagegen, sie fügten sich nahtlos ein. Allerdings konnte naturgemäß aufgrund der Beweglichkeit des Instruments vor allem der Trompeter markante Akzente setzen und bei rasanten und brillanten Höhenflügen mit seinen mutigen Kapriolen für Furore sorgen. Dagegen wirkte die Posaune geerdeter, gefiel aber durch die sonore, angenehm timbrierte Tongebung. Alle zusammen waren eine Wucht, jeder für sich eine Extra-Klasse.

Die anwesenden Szenemusiker kamen aus dem Staunen nicht mehr heraus: Da war ausufernde Spiel- und Experimentierfreude Trumpf, wurden Vorlagen (auch eigene) nur noch als Quelle der spontanen Inspiration und Intuition angesehen – ein Idealzustand für jeden kreativen Musiker.