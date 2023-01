Das Irish House hat eine neue Leiterin – und das schon seit einigen Monaten: Eva Blass heißt sie und löst damit das Ehepaar Bähr bei der Koordination der Kult-Kneipe ab. Die (vermeintlichen) Chefs sind aber immer noch gefragt.

Seit 1. April ist Eva Blass Pächterin und Programmdirektorin des Irish House. Eine Information, die noch nicht bis zu jedem Gast durchgedrungen ist. „Es ist oft noch so, dass Besucher zu mir sagen: ,Deine Chefin’ oder ,Dein Chef’. Und ich denke immer nur: ,Hab’ ich nicht.’ Aber viele gehen immer noch davon aus, dass Familie Bähr das Irish House betreibt“, berichtet Blass im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Dabei fungiert das Ehepaar Sandra und Ronald Bähr nur noch als Hausbesitzer der Kult-Kneipe. Die Chefin ist Eva Blass, auch wenn sie in engem Kontakt zu den einstigen Leitern steht. „Wir wohnen auch Tür an Tür“, verrät die Pächterin lachend. „Wir sehen uns also täglich.“

Seit Oktober 2021 war klar, dass Blass übernehmen würde. Ganz zufällig fiel die Entscheidung nicht auf die Pfälzerin. Tatsächlich hätte es kaum eine bessere Kandidatin geben können. Denn Blass ist sozusagen im Irish House aufgewachsen. „Ich bin schon als Jugendliche dort auf Konzerten gewesen. Ich kenne das Haus also auch als feiernder Gast“, reflektiert sie lachend. Immer wieder half sie im Pub auch an der Theke aus. Immer wieder hätten „die Bährs“ sie gefragt, ob sie nicht als Geschäftsführerin übernehmen wolle. Und immer wieder sagte sie Nein, bis sie dann doch irgendwann „Okay, ich mach’s“ sagte.

Tags Caféteria, abends Pub

Tagsüber betreibt sie eine Schulcafeteria, abends an den Wochenenden den Kult-Pub am Eselsfürth – unterstützt von ihren beiden Kindern, ihrem Ehemann und sieben bis acht Mitarbeitern, verteilt auf Pub, Eventraum und im Sommer auch Biergarten. „Ich sage immer: ,Ich habe ein Tagleben und ein Nachtleben’.“ Und das Ziel ihrer neuen Verantwortung sieht sie ganz klar: „Ich will wieder dahin, wo wir früher einmal waren – mit den alten Bands, die auch schon als Teenager und junge Leute im Irish House Musik gemacht haben und teilweise bereits ihr 30. Bühnenjubiläum feiern. Mark Forster hat im September quasi den Anfang gemacht.“

Die Bands, die Ronald Bähr noch bis Ende 2022 auf der Liste hatte, hat Blass natürlich übernommen, organisierte aber auch gleichzeitig ihre eigene Liste. „Ab Januar werde ich quasi neu buchen. Aber die Liste ist jetzt schon so voll, dass ich kaum neue Künstler engagieren brauche.“ In der Corona-Dürre gab es wie überall einige ausgefallene Shows. Aber seit den Lockerungen „sind wir super ausgebucht für diese kleine Hütte. Bis Sommer 2023.“

Die stilistische Fahrtrichtung ist auch klar: Es sollen weiterhin vornehmlich Coverbands sowie regionale Gruppen mit eigenen Stücken im „House“ auftreten – „erstmal“, sagt die Chefin. Für größere überregionale Namen sei das Irish House „einfach nicht gemacht.“ Mark Forster war da lediglich „ein Glücksgriff“ gewesen. Ansonsten sei das Publikum des Irish House auf Cover ausgelegt. „Das wollen die Leute bei uns einfach hören.“ Und unter den Bands im Programm sind mittlerweile auch viele Stamm-Acts, die jedes Jahr aufs Neue die rustikale Bude rocken. Von den Beatles über Queen bis zu Abba. „Da wird immer bis spät nachts gefeiert“, verrät die Hausleiterin und lobt: „Was Cover angeht, hat Familie Bähr wirklich qualitativ hochwertige Bands an Land gezogen, das muss man definitiv sagen.“

Rock- ’n’-Roll-Wohnzimmer

Deshalb soll es auch so weitergehen, mit einem bunt gemischten Programm für alle – für „die Eltern, die ihre Kinder mitnehmen und für die Kinder, die ihre Eltern mitnehmen“, wirbt Blass. Und natürlich mit ganz viel Lokalkolorit. „Wenn heimische Bands wie ,Magic’ oder ,Fused’ im Irish House spielen, dann ist zumindest die Garantie, dass die Lautrer aus kommen, größer, als wenn eine Band beispielsweise aus Köln kommt.“ Denn das Irish House ist und bleibt das Rock- ’n R Roll-Wohnzimmer der Stadt, an jedem Freitag und Samstag des Monats. Und das soll auch unter Eva Blass’ Führung „nicht leise werden“.