Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Zimmer frei: Das Hotel Heymann in der Mühlstraße gehört zu den alt eingesessenen Herbergsadressen der Stadt. In der Mühlstraße zentrumsnah gelegen, hat es sich in den letzten Jahren zu einer beliebten Unterkunft für Radfahrer entwickelt. „Klein aber fein“ stehen Boris und Patrizia Boßert zu ihrem Hotel.

Ohne den vertikal verlaufenden Hinweis „Hotel Heymann“ an der Hausfront, wäre das Hotel in der Mühlstraße 6 für einen Außenstehenden nicht