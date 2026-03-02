Der Führerschein soll günstiger werden. Fahrschullehrer aus Kaiserslautern sind bei vielen Ideen skeptisch. Sie sehen aber auch notwendige Reformen.

Den Autoführerschein zu machen gehört für viele Teenager zum Erwachsenwerden dazu. Denn ein Auto fahren zu dürfen, bringt insbesondere jungen Menschen die Freiheit, nicht mehr auf den Nahverkehr oder die eigenen Eltern angewiesen zu sein. Die Fahrerlaubnis zu erhalten, wird für viele von ihnen aber immer schwieriger. Das liegt daran, dass die Kosten für einen Führerschein in den vergangenen Jahren immer weiter angestiegen sind. Nicht selten müssen Fahrschüler bis zu 3500 Euro oder mehr bezahlen.

Wer nun aber glaubt, dass sich die Fahrschulen mit dem Geld die Taschen voll machen, der irrt sich sehr. Das kann auch Roland Theiss von der Fahrschule „Fit for Drive“ in Kaiserslautern bestätigen: „Die Kosten sind gestiegen, unsere Rendite aber nicht.“ Der größte Kostenfaktor für Fahrschulen seien ihm zufolge vor allem die Mitarbeiter. Aber auch Werkstattkosten seien in den vergangenen Jahren gestiegen. Dass sich die Debatte rund um die Preise für den Führerschein oft gegen die Fahrschulen richtet, findet Theiss nicht richtig: „Wir Fahrschulen werden gerade durchs Dorf getrieben, aber was viele vergessen, ist, dass es überall teurer wird. Es ist nun mal so, dass die Fahrschüler ein gewisses Quantum an Fahrstunden benötigen, um das Auto sicher bewegen zu können“, betont er.

Verkehrsminister plant Reformen

Um den steigenden Preisen entgegenzuwirken, möchte Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) den Führerschein reformieren und Kosten senken. Zu den Kernpunkten zählen Digitalisierung des Unterrichts, eine Reduzierung der Theoriefragen und Übungsfahrten mit Laien. Grundsätzlich hält Roland Theiss insbesondere den letzten Punkt „für einen nicht ganz so schlechten Vorschlag“. Zumindest „wenn Dinge ausgebildet werden, die nicht sicherheitsrelevant sind“. Dazu zählen Grundfahraufgaben wie das Einparken. „Diese Aufgaben können auch Laien übernehmen“, sagt Theiss. Er macht aber gleichzeitig klar, dass er alles weitere bei Laien nicht in den richtigen Händen sieht: „Ich kann mir schwer vorstellen, wie ein Laie nach wenigen Fahrstunden ohne Pedale im Auto sitzen soll.“ Als Fahrlehrer wisse er genau, welches „Nichtkönnen“ zu diesem Zeitpunkt bei den Fahrschülern vorhanden sei. „Da hätte ich als Fachmann Angst und würde mich nicht nebendran setzen.“ Er gibt zu Bedenken, dass Fahrschulautos mit extra Pedalen für den Fahrlehrer ausgestattet seien, die für Sicherheit sorgen. Bei herkömmlichen Autos ist das nicht der Fall.

Vorschläge eine Gefahr für den Straßenverkehr?

Beistand erhält er dabei von Oliver Halbgewachs von der gleichnamigen Fahrschule. Er sagt: „Wenn die Änderungen so kommen sollten, wie sie geplant sind, dann werden wir ein größeres Verkehrsproblem bekommen.“ Auch er hält Laienfahrten für gefährlich. Roland Theiss sieht die Vorschläge des Verkehrsministeriums insgesamt als nicht ausgereift an. Es seien aber einige gute Ansätze dabei. So zum Beispiel die Verringerung der Theoriefragen. „Das hat ein Ausmaß angenommen, das nicht mehr tragbar war.“ Außerdem könne man auch Sonderfahrten reduzieren, findet Theiss. Sie alleine am Simulator darzustellen, hält er hingegen für falsch. Der Simulator habe seine Berechtigung und sei eine sinnvolle Ergänzung, er habe aber auch seine Grenzen. „Simulatorfahrten sind für den Anfang sinnvoll, um Schaltkompetenz und Lenkverhalten zu schulen. Aber irgendwann ist der Punkt erreicht, an dem der Schüler ins Auto muss. Am Simulator kann ich keine Fahrstunde darstellen, bei der physikalische Kräfte wirken wie bei einer Überlandfahrt.“

Schnieders Aussagen stehen in der Kritik

Für viele Fahrschulen wurden die Aussagen von Verkehrsminister Patrick Schnieder, der bereits vor einigen Monaten ankündigte, dass der Führerschein günstiger werden solle, zu einem Problem. Denn viele Menschen, die einen Führerschein machen wollten, spekulierten daraufhin auf günstigere Preise in naher Zukunft. Das machte sich in den Anmeldungen der Fahrschulen bemerkbar, die teils starke Einbußen hinnehmen mussten: „Es war der schwächste November und Dezember seit 20 Jahren“, so Roland Theiss.

„Dass das ganze nur ein Eckpunktepapier war, haben die Leute nicht wahrgenommen. Sie dachten, dass es nächstes Jahr billiger wird und haben deshalb gewartet.“ Insbesondere für kleinere Fahrschulen könne das sogar existenzbedrohend sein, sagt Theiss. Er stört sich auch einem weiteren Punkt: Dem angedachten Digitalunterricht. Die Erfahrung aus der Corona-Zeit habe gezeigt, dass sich Online-Unterricht nicht bewährt habe. Auch, weil nicht klar war, inwiefern Fahrschüler zu Hause gelernt haben. „Es gibt Themen, die muss man in Präsenz unterrichten“, findet Theiss. Den Präsenzunterricht zu reduzieren, sei vertretbar, ihn ganz abzuschaffen halte er aber für „sehr gefährlich“.

Keine schnelle Lösung in Sicht

„Wenn man keine Lobby hat beim Verkehrsministerium, dann ist es schwierig“, sagt Theiss mit Blick auf die bundesweite Kritik vieler Fahrschulen an den Reformplänen des Verkehrsministers. Gute Ansätze seien zwar dabei, aber auch viel Polemik. Oliver Halbgewachs sieht das Problem vor allem an den bald stattfinden Landtagswahlen: „Da kommen oft solche merkwürdigen Sachen auf.“ Im Anschluss werde wieder zurückgerudert. An eine schnelle Änderung glaubt er ohnehin nicht: „Eine solche Gesetzesänderung dauert in der Regel zwischen zwei und drei Jahren. Das vergessen viele Leute.“