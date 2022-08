Die Wartburg war mit fünf Stockwerken Anfang des 20. Jahrhunderts das höchste Wohn- und Geschäftshaus der Stadt. Das 1905 errichtete Gebäude stand etwa auf der heutigen Ecke Eisenbahnstraße/Raiffeisenstraße. Die Wartburg ist im Bombenhagel am 14. August 1944 untergegangen.

Die Wartburg war ein burgähnliches Gebäude mit Zinnen, Türmchen und Giebelchen. Der Blick auf der Ansichtskarte aus dem Jahr 1924 geht an der Wartburg links vorbei in die Eisenbahnstraße. Unsere aktuelle Aufnahme ist, soweit möglich, etwa vom gleichen Standort aus aufgenommen. Weil sich die Lauterer vorstellten, so müsse die Wartburg im Thüringer Wald aussehen, auf der Luther 1521/22 das Neue Testament übersetzt hat, nannten sie das Haus „Wartburg“.

Erbauer war der Homburger Brauereidirektor Manz

Der Erbauer war der Homburger Brauereidirektor Manz. Mit der burgähnlichen Ornamentik, mit dem Eckturm und mit dem Spitzgiebel entsprach es den Wünschen des Erbauers. Vielleicht dachte Manz an den 1809 abgetragenen Marktpfortenturm, der ganz in der Nähe am Rieseneck stand, vermutet die Baugeschichte.

Die Wartburg prägte die Stadtsilhouette im Bereich der unteren Eisenbahnstraße, der benachbarten Rummelstraße und der Riesenstraße. Dieses gesamte Areal bezeichnete man Anfang des 20. Jahrhunderts als „Eisenbahnvorstadt“. Alle Ideen der Stadtplanung waren damals auf die Eisenbahn ausgerichtet, die im Jahr 1848 nach Kaiserslautern kam. Die Wartburg schien von so großer Bedeutung gewesen zu sein, dass sie viele Jahre im Sprachgebrauch und städtebaulich als Entree zu der alten „Eisenbahnvorstadt“ wahrgenommen wurde, zumal die Riesenstraße von 1849 bis 1879 Bahnhofstraße hieß.

Ein ein Meter großes Modell eines Ozeandampfers

Im Erdgeschoss der Wartburg gab es nach der Einweihung des Hauses zunächst ein Café-Restaurant und in den 1930er Jahren ein Reisebüro. An einem Fenster des Reisebüros war noch in den 1940er Jahren das etwa ein ein Meter großes Modell eines Ozeandampfers in den Farben Schwarz-Weiß-Rot ausgestellt. Die Kinder bestaunten es und die Erwachsenen bekamen vielleicht Fernweh. Im ersten Obergeschoss gab es eine Bierwirtschaft und ein Café. Bei den älteren Herrschaften war das Café äußerst beliebt, steht in der Wartburggeschichte, vielleicht wegen der „neugierigen Plätze“ am Erkerfenster mit Blick von der Eisenbahnstraße bis zur Rummelstraße. Das Kaffee- und Kuchenangebot war vielfältig, die Speisekarte eher bescheiden. Das Interieur, Sofas, Sessel und Stühle, waren in Dunkelrot gehalten. Das zauberte eine etwas dämmerige und urgemütliche Stimmung ins Café.

Das Hotel, das auf dem historischen Foto rechts neben der Wartburg zu sehen ist, soll schon 1848 gebaut worden sein, als die Eisenbahn nach Kaiserslautern kam. Es war ursprünglich als Wohnhaus geplant. Der Kaufmann E. Sproß, Sohn eines Bäckermeisters, kaufte das Anwesen im Jahr 1890, baute es als Hotel aus und eröffnete zusätzlich ein „Wiener Café“. Konkurrenz zum Wartburg- Café?

Ein Trümmerfeld im August 1944

Unsere drei Bilder zeigen ein Stück Stadtgeschichte, die Wartburg in Alt-Lautern im Jahr 1924, das Trümmerfeld dieses Stadtquartiers einige Tage nach dem Bombenangriff am 14. August 1944, ein Foto aus den Beständen des Stadtarchivs, aufgenommen trotz damaligen Verbots, mit der Wartburg-Ruine im Mittelpunkt. Wo ist die Riesenstraße, wo die Rummelstraße, wo beginnt die Eisenbahnstraße? Schweres Räumgerät gab es nicht. Die Trümmerfrauen nahmen Stein um Stein in die Hand, zersägten Balken, und der Spielplatz der Kinder waren die Ruinen. Zwei, drei Jahrzehnte danach entstand, wie auf unserem aktuellen Foto abgebildet, in diesem Viertel der Innenstadt ein Stück modernes Kaiserslautern.“