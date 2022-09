Mit so vielen Besuchern hat Quartiersmanagerin Ute Rottler vom Stadtteilbüro Grübentälchen nicht gerechnet. Nach vier Jahren Pause fand am Sonntag wieder das alle zwei Jahre auf dem Programm stehende Stadtteilfest auf dem Pausenhof der Geschwister-Scholl-Schule statt. Mit einigen Überraschungen für Groß und Klein.

Aufgrund schlechter Wetterprognosen hatte man vorausschauend nicht den Pausenhof, wie sonst üblich, mit Bänken und Tischen bestückt. Unter dem Dach der Kolonnade fanden die Besucher ausreichend Platz. So wurde der Hof zur Bühne für Chorgesang und Tanz. „Ich bin Russe und ich bin für Frieden!“, macht Vladimir Gerasimov deutlich. „Singen für den Frieden“ nennt sich der Programmpunkt, mit dem Gerasimov als Chorleiter mit sechs geflüchteten Kindern aus der Ukraine um 14 Uhr antritt. „Freude schöner Götterfunken“ aus der neunten Sinfonie von Ludwig van Beethoven und gleichzeitig als Europa-Hymne bekannt, lässt deutlich emotionale Momente im Angesicht des russischen Krieges gegen die Ukraine aufkommen.

Kuchen ein Renner

Die Siedler und Eigenheimer „Im Grübentälchen“ sind mit Speisen und Getränken am Start. Der Vereinsvorsitzende Michael Illig merkt deutlich, dass die Nachfrage an Wohnungen und Häusern im Viertel angestiegen sei. Auch die Gäste an diesem Tag würden ihn danach fragen. Leckeren Kuchen zum Nachtisch hatte die städtische Kindertagesstätte Mobile vom Asternweg sowie Eltern der Geschwister-Scholl-Schule im Angebot. „Der schmeckt so lecker!“. Ein Stück Nusskuchen mampfend zeigt sich die vierjährige Mia Schröder sehr zufrieden.

Mehr als 25 Kooperationspartner unterstützen das gut besuchte Fest. Ansporn sich von einem Stand zum nächsten zu begeben schafft auch der Stadtteilparcours. Eine Stempelkarte für zwölf Stationen kann bei der Ehrenamtlichen Birgit Maciejewski vom Stadtteilbüro angegeben werden. Freie Auswahl zwischen einem T-Shirt oder einem Spielzeugauto erwartet die fleißigen Gäste. „Wollen Sie ein paar Socken?“, fragt Anita Freche. Gemeinsam mit Margit Eymann gehören die beiden Frauen dem Handarbeitskreis im Grübentälchen an. Ihr Stand mit hübschen Handarbeiten und Schmuck lockt die Besucher an. Ein Hindernisparcours zum Abfallsammeln verdeutlicht „was die Jungs von der Straßenreinigung so alles machen“, erklären Sabine Henschel und Viktoria Däuwel von der Stadtbildpflege. „Die Platte bemalen ist besonders schön“, meint die achtjährige Lilya. Gemeinsam mit ihrer Mutter Meike und der kleinen Schwester Malina besuchen sie den Stand „Helferkreis Kalkofen“. In einem eigens von der Kuseler Künstlerin Caro Parsons entwickelten und gespendeten Kübel können alte Langspielplatten mit Farben und etwas Geschick zu kleinen Kunstwerken umgestaltet werden.

DRK unterstützt

Zahlreiche gemeinnützige, kirchliche und städtische Einrichtungen zeigen Präsenz. Besonders freut sich die Organisatorin des Stadtteilfestes, Ute Rottler, über die großzügige Förderung durch den DRK Kreisverband Kaiserslautern. „Wir wurden ja ausgebremst durch die Haushaltslage der Stadt, haben alles aus eigener Kraft gestemmt“, sagt Rottler.

INFO:

Das Chor-Projekt, unterstützt vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) Kreisverband Kaiserslautern und der Diakonie Pfalz sucht derzeit noch Mitwirkende, sagt Andreas Philipp Breier von der Flüchtlingsberatung der Diakonie Pfalz. Erwachsene, Kinder und Musiker seien willkommen. Interessenten können sich an Andreas Philipp Breier unter Telefon 0631 34370261 wenden.