Er ist von Obstbäumen umrandet, hat einen Schwimmteich und viel Natur. Im Gartenreich von Annette und Jürgen Reincke hat selbst Hund Toni seine eigene Badezone. So lässt es sich aushalten – auch bei hohen Temperaturen, wie sie der Sommer 2022 bescherte.

Der eigene Pool im Garten? Zumindest seit Corona der Renner. Wobei: Die Freude an solch einem Pool wird in Zeiten hoher Energiepreise und Wasserknappheit doch arg getrübt. Das sieht im Garten von Annette und Jürgen Reincke anders aus, ganz anders. Hier präsentiert sich das Wasser als Schwimmteich.

„Die Gesamtfläche erstreckt sich auf zwölf mal zehn Meter, der Schwimmbereich ist acht auf 4,5 Meter“, relativiert Jürgen Reincke das gartenfüllende Wirken der Wassergröße auf die tatsächlichen Maße. 1,96 Meter sei er tief und damit absolut geeignet für „Köpper“.

Schon vom Wohnzimmer aus versprüht das Wasser und sein Drumherum ein bisschen Urlaubsflair, wirkt beruhigend und bei der großen Hitze der vergangenen Wochen allemal abkühlend – und das ganz ohne Sprung ins Nass.

Reinckes sprechen von einem versenkten Swimmingpool im naturbelassenen Teich. Ja doch, bei genauem Hinsehen, und nur dann, ist die betonierte Umrandung unter der Wasseroberfläche als Mauer zu erkennen, die Seerosen, Krebsschere, Fieberklee, den schmalblättrigen Rohrkolben, Hechtkraut oder die Wasserfeder aus der Mitte des Wassers raushält.

Dort, wo sich die Wasserpflanzen zeigen, sind die Wassertiefen nach außen hin abgestuft. Das ist so konzipiert, dass selbst ohne Wasser im Schwimmbereich die Pflanzen noch genug Wasser unter ihren Füßen haben. Das komme aber selten vor, dass der mittlere Bereich zum Säubern des Grundes abgelassen wird. „Vielleicht zweimal in all den Jahren“, heißt es bei den Reinckes.

Laub, das in den Teich fällt, wird raus gekeschert, und wenn Annette Reincke ihre Bahnen schwimmt, dann nimmt sie, wenn vorhanden, die sich vom Rand hereinwagenden Pflanzen und Algen mit raus. Eine Filteranlage wurde erst installiert, da war der Teich schon 15 Jahren alt. Die sei aber gar nicht in Betrieb, das Ökosystem funktioniere auf sich gestellt offensichtlich ganz gut.

Gut geplant ist halb geschwommen

„Ein Schwimmteich macht nicht viel Arbeit, will aber im Vorfeld gut geplant sein“, sagt Annette Reincke. Ein weiterer Punkt, auf den es zu achten gelte, sei der Schutz kleiner Kinder. „Solange unserer Kinder klein waren, stand zwischen Terrasse und Wasser ein Zaun, auch war immer ein Erwachsener mit im Garten.“ Im Außenbereich, dort wo eigentlich die Wasserpflanzen ihr Refugium haben, wurde zudem ein Kinderbecken abgemauert und mit Sand versehen. War auch Teichwasser, aber halt nicht tief, dafür herrlich zum Matschen. Ohne Aufsicht waren die Kinder hier dennoch nicht.

Das ist bei Toni, dem Hund, heute anders. Auch er darf ja nicht in den Schwimmbereich, also kühlt er sich, als echte Wasserratte, im einstigen Kinderbecken ab. Das sei okay. Dort befindet sich zudem, sehr zur Freude von Jürgen Reincke, auch die Kinderstube der Molche. Die sind sehr willkommen – was nicht für alle im Wasser lebenden Tiere gelte.

Wichtige Entscheidung: Keine Raubfische

Es sei eine wesentliche Überlegung, sich beim Anlegen eines Schwimmteiches gegen Raubfische zu entscheiden, sagt Reincke. Würden beispielsweise Stichlinge angesiedelt, habe das eine erhebliche Störung des Ökosystems zur Folge. Bei Reinckes schwimmen Moderlieschen, die kümmern sich erfolgreich um Schnakenbruten und zählen zudem zur heimischen Tierwelt.

„Heimisches“, soll es im Garten von Jürgen Reincke, dem Vorsitzenden des Naturschutzbundes (NABU) Kaiserslautern und Umgebung, schon sein und Nahrhaftes für die Küche. In den Hochbeeten neben dem Wasser wachsen Gemüse und Salat. Der Garten sollte aber auch den Insekten und der Vogelwelt viel zu bieten haben. Blutweiderich, Holunder, Frauenmantel, die vielen Obstgehölze oder das Strauchobst, das den Garten umrandet, tun es, genauso wie das Mädesüß. Es präsentiert sich selbst im verblühten Zustand noch ganz reizend. Ärgert den Gartenbesitzer allerdings ein wenig: Es wachse einfach zu gut, er muss es in Schach halten, genauso wie die Binsen und Seggen, die sich ausdehnend wohlfühlen. Sonnenblumen wollten ob der großen Trockenheit in diesem Jahr nicht so recht was werden, auch der kleine Wiesenblumenbereich sieht nicht prickelnd aus. Die Königskerze gibt sich durchaus königlich, es scheint, als nehme sie es mit jeder Witterung auf.

„Unser Ziel war von Anfang an, einen Garten mit Hang zur Verwilderung zu planen“, fühlen sich die Reinckes absolut wohl. Liegt auch ein bisschen an dem ansehnlichen Schwenkgrill, der besonders das Herz von Jürgen Reincke erfreut. „Eine Garten ohne Grill, das geht doch nicht“, sagt er und muss mal kräftig lachen.

Einen Exoten gibt es dann doch

Das mit den „heimischen Gewächsen“ hat übrigens nicht ganz geklappt. Zum Einzug gab’s von der Trauzeugin ein Trompetenbäumchen. Das wurde erst mal in einem Minibeet direkt am Terrassenrand geparkt, ist dort geblieben und hat sich zu einem wunderschönen Baum, einem Schattenspender mit toller Blüte und zu einem Anflugsort für allerlei Vögel und Insekten entwickelt. „Hier handelt es sich um eine perfekte Zufallsentwicklung“, wollen die Reinckes den erst argwöhnisch beäugten Trompetenbaum auf keinen Fall mehr missen.