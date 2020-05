Das Freibad in Enkenbach-Alsenborn wird am 6. Juli eröffnet. Das hat der Gemeinderat beschlossen. Entsprechend den Vorschriften zur Einhaltung von Mindestabständen gilt die Richtzahl von 15 Quadratmetern pro Badegast auf der Liegewiese wie auch im Becken, sagte Ortsbürgermeister Jürgen Wenzel (CDU). Auf dem Rasen werde die Einhaltung der Abstandsregeln durch eine Security-Firma kontrolliert. Daraus ergebe sich ein Limit von 480 Besuchern, denen man gleichzeitig Zutritt gewähren könne. Vormittags von 9 bis 11.30 Uhr sollen nur langjährige Frühschwimmer mit Dauerkarte aus dem Vorjahr Zutritt haben. Dazu örtliche Vereine nach Anmeldung sowie Teilnehmer am Jugendferienprogramm mit Betreuern. Zwischen 11.30 und 13 Uhr findet dann eine umfassende Reinigung statt. Zwischen 13 und 20 Uhr hat schließlich die Öffentlichkeit Zutritt zum Schwimmbad, aber – Wenzel betonte dies ausdrücklich – nur nach Reservierung im Buchungsportal. Wegen der umfangreichen organisatorischen Maßnahmen wird ein Zuschlag von einem Euro auf die Eintrittskarten erhoben.