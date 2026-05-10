Im Zweikampf um die Oberliga-Meisterschaft und den direkten Aufstieg in die Regionalliga hält der 1. FC Kaiserslautern II weiterhin alle Trümpfe in der Hand.

Einen Tag nach dem 2:1-Auswärtssieg des FK Pirmasens legten die Roten Teufel nach. Die kleinen Roten Teufel setzten sich beim Tabellenfünften FV Engers vor 354 Zuschauern mit 3:1 (2:1) durch und verteidigten damit den Drei-Punkte-Vorsprung auf den FK Pirmasens.

„Das war ein souveräner Auftritt von uns“, freute sich FCK-Trainer Alexander Bugera über den Auftritt seiner U21-Mannschaft bei den kampfstarken Gegnern, für die es höchstens noch um die Endplatzierung zwischen Rang drei und fünf geht. Die spiel- und dribbelstarken Gäste versuchten, mit flottem Kombinationsspiel die Engerser Abwehr auszuhebeln. 25 Minuten dauerte es, bis die Gäste die erste Lücke fanden. Mittelstürmer Chinedu Chukwukelu zirkelte den Ball vom rechten Strafraumeck in den linken Winkel zum 0:1, FVE-Torwart Safet Husic, der so manche Rettungstat vollbrachte, war chancenlos (26.). Vor dem 0:2 tanzte Kian Scheer den Innenverteidiger des SVE, Paul Bermel, vor dem Strafraum aus und traf platziert ins lange Eck (38).

Doch der FV Engers zeigte Comeback-Qualitäten und kam noch vor der Pause zum Anschlusstreffer. Kapitän Chris Meinert schlug den Ball aus der eigenen Hälfte hoch nach vorn, Nils Wambach legte per Kopf auf und Louis Klapperich vollendete aus kurzer Distanz zum 1:2-Pausenstand (42.). „Dass wir den Engersern mit der ersten Chance kurz vor der Halbzeit den Anschlusstreffer ermöglicht haben, war ein bisschen schade“, ärgerte sich Bugera, „aber insgesamt haben wir schon in der ersten Halbzeit richtig gut gespielt und viele Torchancen herausgearbeitet.“

Kräfte des Gegners schwinden

Auch in Durchgang zwei war der FCK das Team mit den besseren Chancen. Zehn Minuten nach Wiederbeginn setzte Chukwukelu freistehend einen Kopfball aus acht Metern knapp übers Tor (55.), dann traf Lauterns Topscorer Shawn Blum nur die Latte (62.). Das aufwendige Spiel des SV verlangte seinen Tribut, allmählich ließen Kraft und Konzentration nach. So führte ein Ballverlust im Spielaufbau zum vorentscheidenden 1:3, das Owen Gibs mit präzisem Abschluss ins lange Eck erzielte (67.). Das war gegen nachlassende Engerser die Entscheidung, auch wenn Bugera viel Respekt vor der Widerstandskraft des Gegners zeigte: „Ich erinnere mich, dass wir hier mal bis zur 90. Minute 3:1 geführt hatten und am Ende doch nur 3:3 gespielt haben.“

Das Szenario aus dem Dezember 2023 wiederholte sich indes nicht. Der FCK verteidigte den Vorsprung mit Cleverness und Kampfkraft, die letzte Chance auf einen Anschlusstreffer vereitelte der tüchtige Lauterer Keeper Enis Kamga mit einer guten Reaktion gegen den Abschluss von Klapperich aus kurzer Distanz (76.). „Es freut mich, dass wir diese Hürde genommen haben“, stellte Bugera zufrieden fest, „das ist bisher nicht vielen Mannschaften gelungen.“ Mit Stolz blickt der Coach auf die Erfolgsserie seiner Schützlinge zurück, die seit 24 Spielen ungeschlagen sind und in dieser Zeit beachtliche 20 Siege gefeiert haben. „Das ist die Bilanz einer Spitzenmannschaft“, sagte Bugera, „diese Qualität wollen wir auch am Dienstag auf den Platz bringen.“ Schon in dieser Woche geht das Fernduell der pfälzischen Rivalen in die nächste Runde. Am Dienstag (19 Uhr) ist der FCK beim Tabellendritten TuS Koblenz gefordert, einen Tag später gastieren die Pirmasenser am Engerser Wasserturm.

Noch ein „Kracherspiel“

Das nächste „Kracherspiel“ wird gewiss nicht leichter für den FCK. Die Koblenzer TuS, die bisher erst vier Spiele verloren hat und aktuell die zweitbeste Heimmannschaft der Liga stellt, hat zwar keine Chance mehr auf einen Aufstieg, fiebert aber dem Finale um den Rheinlandpokal am 23. Mai gegen Regionalligist Eintracht Trier entgegen und steht deshalb unter Spannung.

„Die Koblenzer sind defensiv immer sehr gut“, weiß Bugera, „und zu Hause machen sie mehr Druck“. Insgeheim hoffen die Lauterer auch auf Schützenhilfe aus Engers. „Gegen Pirmasens etwas zu holen, wird unser nächstes großes Ziel sein“, verspricht FVE-Trainer Julian Feit vollen Einsatz auch am Mittwoch. „Das hat aber nichts damit zu tun, dass wir Lautern helfen wollen. Uns geht es darum, drei Punkte zu holen.“

So spielten sie

FV Engers – 1. FC Kaiserslautern II 1:3 (1:2)

FV Engers: Husic – Schmitten, Meinert, Bermel, Szymczak (81. Splettstößer) – Lukas Müller (81. Arbursu), Hadzic – Simons, Stieffenhofer (13. Klapperich), Ed-Daoudi (69. Willma) – Wambach (81. Kesikci).

FC Kaiserslautern II: Kamga – Zeigler, Miftari, Smiljanic, Neal Gibs – Zimmer, Scheer – Jungfleisch (70. Reinheimer), Owen Gibs (87. Tshimuanga), Blum (79. Müller) – Chukwukelu (70. Geisler).

Schiedsrichter: Tobias Ewerhardy (Losheim)

Zuschauer: 354

Tore: 0:1 Chinedu Chukwukelu (26.), 0:2 Kian Scheer (38.), 1:2 Louis Klapperich (42.), 1:3 Owen Gibs (68.).