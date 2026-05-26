Kaiserslautern lädt zur traditionellen Maikerwe auf dem Messeplatz ein. Die Gäste eine Mischung aus Nervenkitzel und Familienvergnügen. Nur eine Sache ist strikt untersagt.

Die Kerwe wird am Freitag, 29. Mai, um 17 Uhr eröffnet. Um 18.30 Uhr zieht der Werkvolkfanfarenzug in einem Festzug über den Platz und stimmt die Gäste musikalisch auf das bunte Treiben ein. Der offizielle Start der Maikerwe im Lössel-Zelt erfolgt um 19 Uhr mit dem Fassanstich. Ein farbenprächtiges Höhenfeuerwerk erleuchtet den Himmel über der Kerwe zum Auftakt und zum Abschluss – jeweils gegen 22 Uhr.

Ein besonderer Höhepunkt ist der Familientag am Mittwoch, 3. Juni. An diesem Tag gelten auf dem gesamten Festplatz ganztägig halbe Fahr- und Eintrittspreise. Ein Luftballonkünstler sowie Kinderschminken werden für die kleinen Besucher vor dem Riesenrad angeboten.

Nervenkitzel und familientauglich

Auf dem Gelände erwartet die Gäste eine vielfältige Auswahl an Fahr- und Laufgeschäften. Das Riesenrad „Kolossus“ bietet einen Ausblick über den gesamten Platz. Für Adrenalinfans bietet sich eine Fahrt im „Frisbee“ an: eine frei schwingende Scheibe, die ihre Fahrgäste bis zu 19 Meter in die Höhe schwingt. Das Flugspektakel „Airwolf“ kombiniert gesteuerte und freie Drehungen auf drei Ebenen. Familienfreundlicher ist der „Rock & Roller Coaster“, eine Achterbahn im Stil der 1950er-Jahre. Nostalgie verspricht auch der „Wellenflieger“, ein klassisches Kettenkarussell.

Gruseln können sich Kerwebesucher im „Spuk-Castle of Doom“: Die Attraktion kombiniert Geisterbahn und Achterbahn – mit drehenden Gondeln und Überraschungseffekten. Rätselhaft und spannend wird es laut Mitteilung der Stadt im „Lost Escape Adventure“. Dort tauchen Besucher in eine unterirdische Dschungel-Laborbasis ein. Wer gemeinsam Rätsel löst, kann aus der Anlage entkommen. Für Spaß sorgt zudem das interaktive Glaslabyrinth „Happy Hour“. Darin können Besucher ihre Geschicklichkeit testen und sich kleinen Herausforderungen stellen.

Nach Angaben der Stadt sind auch viele traditionelle Fahrgeschäfte auf der Maikerwe vertreten. Dazu gehören Breakdance, Musikexpress und Autoscooter. Zudem werden Kinderfahrgeschäfte und eine Pony-Reitbahn angeboten.

Wieder Verbotszone für Cannabiskonsum

Das Shopping-Gässje lädt zum Bummeln und Stöbern ein. Kulinarisch dürfen sich die Besucher auf Haxen und Hähnchen, Süßes wie gebrannte Mandeln sowie ein breites Getränkeangebot freuen. Biergärten, musikalische Unterhaltung und eine freundliche Festplatzatmosphäre runden das Erlebnis ab.

Wie bei vorherigen Auflagen der Kerwe hat die Stadt eine Allgemeinverfügung erlassen, wonach das Kiffen auf der Maikerwe verboten ist. Laut Stadt gilt das Verbot auf und rund um den Messeplatz während der Kerwe vom 29. Mai bis 8. Juni täglich von 13 bis 23 Uhr. Bei Verstößen droht ein Bußgeld von bis zu 30.000 Euro. Auch Waffen sind auf der Kerwe nicht erlaubt.

Öffnungszeiten

Die Kerwe ist täglich geöffnet: am Eröffnungstag von 17 bis 23 Uhr, samstags von 14 bis 23 Uhr, an Sonn- und Feiertagen von 13 bis 22 Uhr sowie an den übrigen Wochentagen von 14 bis 22 Uhr. Darüber hinaus sind am verkaufsoffenen Sonntag (31. Mai) die Geschäfte in der Innenstadt und in den Gewerbegebieten von 13 bis 18 Uhr geöffnet.