Der Humbergturm rückt am Wochenende in den Mittelpunkt des Stadtgeschehens. Eines der Wahrzeichen Kaiserslauterns ist Station einer kulinarischen Weinwanderung.

Citymanagement und Zellers Weinlounge laden im Zuge des 750. Stadtjubiläums zu der Veranstaltung ein. Auf einer rund sechs Kilometer langen Strecke erwartet die Teilnehmer ein Naturerlebnis, regionale Weinkultur und ein breites kulinarisches Angebot. Start ist am Schulzentrum Süd: am Samstag ab 11 Uhr, am Sonntag ab 10 Uhr. Parkplätze stehen entlang der Bremer Straße, am Schulzentrum Süd sowie am Bildungs- und Technologiezentrum der Handwerkskammer zur Verfügung.

Der Rundweg führt durch den Kaiserslauterer Stadtwald hinauf zum Humbergturm, einem der schönsten Aussichtspunkte der Region. Vom Turm aus geht es über die Stationen sechs, sieben und acht unterhalb des Betzenbergs zurück zum Ausgangspunkt. Entlang der Strecke präsentieren sich lokale und überregionale Anbieter mit Speisen und Getränken.

Weinwanderpass und Wanderglas

Mit dabei sind unter anderem die Cuvée Weinbar, der „JaMaMaSi“-Foodtruck, Gambino Barservice und Knick-Schorle. Dazu kommen ausgewählte Weingüter wie Boudier & Koeller aus Stetten im Donnersbergkreis, die Zellers Weinlounge aus dem Zellertal und das Weingut Baum-Storzum aus Obrigheim. „Natürlich dürfen der Jubiläumswein und der Jubiläumssecco ,750 Jahre KL’ nicht fehlen“, sagt Alexander Heß vom Citymanagement.

An der ersten Station ist ein Weinwanderpass inklusive Wanderglas für zehn Euro erhältlich. Damit können an den weiteren Stationen ausgewählte Weine zum Probierpreis verkostet werden. Wer den ausgefüllten Pass an den Info-Points abgibt, nimmt an einem Gewinnspiel teil. Das Speisenangebot geht weit über den klassischen Wanderimbiss hinaus. Geboten werden unter anderem grünes Spargelrisotto mit Salsiccia, Spinatknödel mit Nussbutter und Parmesanspänen, Pfälzer Fleeschknepp mit Meerrettichsoße, weißer Käse mit Schwenkkartoffeln sowie Dampfnudeln. Focaccia, Charcuterie-Boards, Pizza und Flammkuchen ergänzen das Angebot.

Viel Musik, viel Essen

An beiden Tagen gibt’s zudem reichlich Musik: Am ersten Stand legen am Samstag DJ Brenner und am Sonntag das Duo Voice & Strings auf. Eine Sundowner-Party rund um den Humbergturm gibt es am Samstagabend. „Mit DJ-Musik über den Dächern der Stadt wollen wir den Abend in besonderer Atmosphäre genießen“, sagt Heß. Am Sonntagabend sorgt das Duo Dressinger mit handgemachter Musik für Stimmung.

Die Idee, den Humbergturm stärker ins Freizeitprogramm der Stadt einzubinden, besteht laut Heß seit Langem. In Michael und Marius Blauth habe er erfahrene Partner gewonnen. „Für das gemeinsame Projekt hat sich das Stadtjubiläum geradezu angeboten“, sagt Heß. Mit dem Referat Grünflächen und dem Forst wurden Wege und die Verkehrssicherung festgelegt. Die Durchführung der Wanderung obliegt Zellers Weinlounge.

Marius Blauth, der mit seinem Vater Michael Zellers Weinlounge mit Eventagentur im Zellertal betreibt, hat bereits einige Erfahrung in der Durchführung von Weinwanderungen gesammelt. Veranstaltungen in der Westpfalz und darüber hinaus hätten in der Vergangenheit gute Resonanz gefunden, sagt Blauth. Die kulinarische Wanderung durch den Stadtwald sei für ihn jedoch eine Premiere – entsprechend groß seien Vorfreude und Vorbereitung gewesen.

Veranstalter setzen auf Sauberkeit

„Wir sind die Strecke gemeinsam mit dem Forst mehrfach abgelaufen, um mögliche Hindernisse auszuschließen.“ Für Rollstuhlfahrer sei der Weg nicht geeignet, räumt Blauth ein. Großen Wert legten die Organisatoren auf Sauberkeit: „Dazu werden 20 Dixi-Klos, mehrere Abfallbehälter und am Wendehammer beim Schulzentrum Süd ein Müllcontainer platziert.“ Alle Caterer und Getränkestände seien vertraglich zur Sauberhaltung ihrer Stellplätze verpflichtet.

Auf eine Wegführung ab dem Bremerhof wurde wegen des steilen Anstiegs zum Humbergturm verzichtet. Die Besucherresonanz kann Blauth noch nicht einschätzen. Bei früheren regionalen Weinwanderungen waren 3000 bis 5000 Menschen dabei. „Das Wetter scheint gut zu werden. Wir lassen uns überraschen.“

Dass der Humbergturm im Jubiläumsjahr der Stadt besonders in den Fokus rückt, freut Werner Lademann, Vorsitzender des Humbergturm-Vereins. „Wir werden mit Mitgliedern an beiden Tagen vor Ort sein, über den Verein informieren und gefragte Vereinsartikel wie die beliebten Dubbegläser zum Kauf anbieten.“

Info

Weitere Informationen zum Stadtjubiläum gibt es im Internet unter www.750KL.de.

