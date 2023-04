Bouldern: Für die einen war es der erste große Wettkampf, andere punkteten bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften im Kaiserslauterer RockTown mit Erfahrung. Eines war bei allen der rund 200 Startern gleich: Sie waren ein wenig aufgeregt und hoch konzentriert. Und vor allem die Kleinen waren froh, dass die Trainer in der Qualifikationsrunde zum ersten Mal Tipps geben konnten. Vor allem ein Tipp war da besonders hilfreich.

Für Klara Walter ist es der erste Wettkampf und sie ist aufgeregt, doch als sie am Boulder steht, ist die Anspannung wie verflogen. „Ich habe alles um mich herum vergessen“, erzählt sie. Die zehnjährige Otterbergerin besucht die fünfte Klasse des Kaiserslauterer Heinrich-Heine-Gymnasiums, in dem Klettern Schwerpunktsportart ist und auf dem Stundenplan steht.

Als sie mit rund 100 anderen Startern in die volle Halle kam, jede Menge Zuschauer jeden ihrer Schritte verfolgten, musste sie doch mal kurz schlucken. Aber als sie an der Wand stand, war das alles verflogen. „Ich habe mich nur auf mich konzentriert.“

Wie der Boulder gehen könnte, hatte sie in etwa im Hinterkopf. Sie hatte, wie der neue Modus für die Qualifikation vorsieht, der angelehnt ist an den internationalen Modus, ein Video gezeigt bekommen, bei dem ein Kletterer eine Lösung vorführte. Ganz übertragen ließ sich das für die Zehnjährige nicht. „Das waren erwachsene Menschen, die das vorgemacht haben. Sie sind größer. Und erst wenn man die Boulder in echt sieht, sieht man die Abstände.“ Sie war ganz froh, dass die Trainer nach dem neuen Modus Tipps geben durften. Einer half ihr dabei besonders: „Sie haben gesagt, wann wir Pause machen sollen.“ Was ihr auch geholfen hat war es, die Kletterer zu beobachten, die vor ihr gestartet sind.

Missgeschick mit Folgen

Walter war als Vorletzte an der Reihe und hatte sich nur ein Ziel gesteckt: Sie wollte nicht Letzte werden. Sie wurde 13. und war am Anfang doch traurig, dass es nicht für mehr gereicht hatte. „Bei einem Boulder habe ich aus Versehen an die Kante gegriffen, wäre eigentlich am Top gewesen, aber ich musste ihn noch mal machen, und er hat damit nicht als Flash gezählt“, ärgert sie sich, ist aber trotzdem froh, dass sie nicht Letzte wurde und freut sich für ihre Kolleginnen aus der Kletterklasse der Eliteschule des Sports, für die es besser lief. Rosalie Gieser kam als Dritte ins Finale und Julika Reuter als Sechste. Julikas Zwillingsschwester Emilia war etwas traurig. Für sie sah es anfangs danach aus, als würde es reichen fürs Finale. Doch am Ende rutschte sie auf Platz acht, zwei Plätze zu weit hinten für die nächste Runde. Auch weil ihre Schwester einen Boulder im ersten Versuch schaffte, bei dem sie das fast auch schaffte. „Da machen eben Kleinigkeiten was aus“, sagt sie.

Starker Nachwuchs

Bundes- und Lehrertrainer Johannes Lau war besonders mit der Jugend D und da besonders mit den Mädels sehr zufrieden, von denen einige sich besser schlugen als die Jungs am selben Boulder. Lau stellte fest, dass in der Altersklasse auch die anderen Bundesländer „stark unterwegs sind“. Für viele sei es der erste Wettkampf gewesen und es sei für sie in erster Linie darum gegangen, Erfahrungen zu sammeln. Jetzt seien drei Kletterer aus dem Bereich der DAV-Jugend Kaiserslautern im Finale, Rosalie Gieser und Julika Reuter bei der weiblichen Jugend D und Theo Fetzer bei der männlichen Jugend B.

Landestrainerin Monika Retschy sah zufrieden aus, als sich die fürs Finale qualifizierten Kletterer in die Isolationszone verabschiedeten. – Im Finale durften die Starter die Boulder nicht vorab sehen und mussten allein und spontan an der Wand nach Lösungen suchen. Alle hätten das zeigen können, was sie können, „und der Routenbau war super“, fand Retschy. Dass einige der Starter, gerade die, die zum ersten Mal dabei waren, traurig waren und das ein oder andere Tränchen geflossen ist, als die Qualifikationsrunde vorbei war, kann sie verstehen. „Es ist schwer für sie einzuschätzen, wie die Leistung war und dass sie vielleicht gar nicht so schlecht war, obwohl es nicht gereicht hat“.

Die Lösung abgekuckt

Für Theo Fetzer aus Schwedelbach lief die Qualifikation ganz gut. „Die Boulder waren okay“, fand er, und mit dem neuen Modus in der Qualifikation, dass es keine Isolationszone gab und alle Teilnehmer die Boulder vorher per Video gezeigt bekamen, kam er ganz gut zurecht. „Man weiß, wie die Griffe aussehen.“ Am ehesten half ihm aber dass er seinen Konkurrenten zusehen durfte. Er war als Vierter an der Reihe und hatte sich die ein oder andere Lösungsmöglichkeit „abgekuckt“, wie er erzählt. Mit den ersten zwei Bouldern kam er am besten zurecht. „Der dritte war schwer, da hat man viel Kraft gebraucht. Und auch der vierte war schwer, da hatte ich nicht mehr genug Kraft.“ Fetzer (13), der für den DAV Kaiserslautern startet, kam als Fünfter der Jugend B ins Finale, landete dort auf dem letzten Platz. Doch zwei Rheinland-Pfälzerinnen räumten im Finale ab: Hannah Hattenbach, Schülerin des Heinrich-Heine-Gymnasiums, die die zehnte Klasse besucht und für den DAV ihrer Heimat Koblenz startet, gewann bei der weiblichen Jugend A und wurde Dritte bei den Damen. Und Florence Grünewald, Klettertrainerin und im RockTown quasi zuhause, sicherte sich den Titel bei den Damen.