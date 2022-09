Nachdem es bereits am 14. September noch vor der offiziellen Eröffnung des Foto Fests einige Vernissagen in den kleineren der 18 beteiligten Institutionen gab, fiel am 15. September dann der offizielle Startschuss für die Großaktion. Am frühen Abend kamen dabei zu einer Preview in der Pfalzgalerie Organisatoren, Politiker und beteiligte Fotografen mit einem großen Publikum zusammen. Darunter einer der Stars des Festivals, der Ukrainer Alexander Chekmenev (unser Bild), der unlängst mit Selenskyi-Porträts im Time-Magazin reüssierte. „Meine Waffe ist die Kamera, und die schießt weiter als eine Kalaschnikow, tötet aber niemanden“, kommentierte er seine Fotos von Menschen in Kiew, die im Museum zu sehen sind. Die Eröffnung ging dann weiter in der Kammgarn.