Das Ergebnis der Seniorenbeiratswahl in Kaiserslautern steht fest. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, sind folgende Personen in den neuen Beirat gewählt worden (in alphabetische Reihenfolge): Bruno Amberg, Helga Bäcker, André Dymczynski, Marie Luise Glück, Dieter Göttel, Horst Hamacher, Elisabeth Heid, Brigitte Heintz, Markus Lambrecht, Herbert Leyendecker, Karl Metzger, Angela Neu-Meij, Lisa Niegemann, Horst Preyer, Udo Ringel, Dorothee Ruster-Hebel, Siegfried Schliebs, Stefan Schmitt, Ingeborg Schüler und Hans-Joachim Vögler.

Die Wahl fand am Montagnachmittag in der Fruchthalle statt. Insgesamt wurden 87 Stimmen abgegeben. Ungültige Stimmen gab es keine. Bereits am Montag, 12. Oktober, wird um 16 Uhr im Großen Ratssaal des Rathauses die konstituierende Sitzung stattfinden.