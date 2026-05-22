Es läuft: Nach dem Landesliga-Aufstieg marschierten die Roten Teufelinnen mühelos durch die neue Liga. Woher kommen die Talente, und wie geht es in der Verbandsliga weiter?

Wenn Thomas Hartmann, Trainer der Fußballerinnen des 1. FC Kaiserslautern, auf die Tabelle schaut, kann er es manchmal selbst noch nicht glauben. Sein Team hat nach dem Aufstieg auch die Landesliga dominiert, lag am Ende mit 86:3 Toren vorn. „Es ist besser gelaufen, als gedacht, es war ein recht erfolgreiches Jahr. Wir haben die Meisterschaft deutlich gewonnen, sind in beiden Pokalfinals. Das hatten wir nicht auf der Rechnung“, gibt er zu und versucht immer noch zu begreifen, was sich alles getan hat, seit die Mannschaft gegründet wurde. Sie hat inzwischen das dritte Gelände bezogen, war einige Monate bei der Eintracht, dann am Nachwuchsleistungszentrum, bis Ende 2025 der Verein die Kooperation mit dem FFC eingegangen war. Seitdem trainieren und spielen die Fußballfrauen des FCK im Sportpark West und kooperieren „vor allem im Nachwuchsbereich“ mit dem FFC.

Spielerinnenmangel ist bei den FCK-Frauen kein Problem. Im Gegenteil. Als die Roten Teufel 2024 einen Aufruf starteten, kamen rund 100 Spielerinnen zum Sichtungstraining. „Wir haben uns dann bewusst für einen jungen Kader entschieden, damit wir auch was entwickeln können“, erklärt Hartmann die Leitlinie. So sei eine Mannschaft entstanden, in der die Spielerinnen viel Talent, aber nicht viel Erfahrung hätten. „Wir stecken noch in der Entwicklung“, sagt er heute. Der Trainer hält viel von seinem Kader. „Was uns auszeichnet: Die Spielerinnen sind erfolgshungrig. Sie kommen aus der ganzen Pfalz gefahren, wollen sich weiterentwickeln und investieren superviel für unser Ziel.“ Co-Trainer Marius Rudig fügt an: „Es sind Teamplayerinnen. Die Mannschaft steht für sie an erster Stelle“. Er spricht wie der zweite Cheftrainer Simon Woll dieselbe Sprache spricht wie Cheftrainer Hartmann. Hartmann war früher Wolls und Rudigs B-Jugend-Trainer in Hermersberg. Dann ist noch Benjamin Geller als Teamkoordinator mit im Boot, Hartmanns Freund aus Kindheitstagen. Und Dominik Laufer, der Torwarttrainer, „der passt hervorragend rein“, sind sich alle einig.

Woll: Alle Spielerinnen kamen aktiv auf uns zu

Cheftrainer Simon Woll betont, dass der FCK, abgesehen vom Sichtungstraining, nie auf Spielerinnen zugegangen sei. „Alle mussten aktiv auf uns zukommen.“ Einzige Ausnahme war Abwehrspielerin Thiara Reinshagen, die in Elversberg ihre Karriere beendet hatte. „Uns ist daran gelegen, den Frauenfußball in der Region zu stärken, nicht andere Vereine zu schwächen“, sagt Hartmann. Und Simon Woll fügt an, dass es natürlich viele Vorteile habe, wenn ein Verein wie der FCK sich der Sache annehme, weil viele auch vom FCK begeistert seien. Das gilt natürlich auch fürs Trainerteam. „Wir sind alle in der Pfalz geboren, ich war mit dem Papa oben und wir spielen Fußball, seit wir Kinder sind“, erzählt Woll, dem die neue Aufgabe Spaß machte. Zunächst galt es, ein komplett neues Team zu formen aus jungen Spielerinnen, die sich erst einmal kennenlernen mussten. Dass die sich auch außerhalb des Platzes gut verstehen – einmal im Monat gibt es ein Teamevent – und dass sie sich charakterlich weiterentwickeln, ist dem Trainerteam wichtig. Konflikte werden offen angesprochen. „Man braucht da schon ein bisschen Fingerspitzengefühl“, sagt Woll. Und Marius Rudig ergänzt: „Vorleben und Kommunikation sind wichtig.“

Rasante Entwicklung war nicht absehbar

Um die Spielerinnen richtig einschätzen zu können und zu verstehen, hat Hartmann mit jeder Fußballerin ein langes Gespräch geführt. Über eine Stunde dauerte das erste Kennenlernen, bei dem der Trainer herausfinden wollte, ob sie ins Team passt. Geld bekämen die Spielerinnen nicht. „Wir arbeiten auf Erinnerungen hin, auf dem Platz, aber auch für danach, sammeln Pokale und Siege.“ Wie der Weg dahin führt, hat das Trainerteam im Kopf. Rudig: „Wir kennen uns sehr lange. Die Spielidee ist über Jahre gewachsen.“

Anfangs habe die Konstanz gefehlt. Auf ein gutes Ergebnis folgte ein schlechtes Spiel. „Letztes Jahr gab es vor der Winterpause ein Unentschieden gegen Obersülzen. Das hat uns geerdet“, meint Hartmann. Das 0:0 war das einzige Pflichtspiel, in dem das Team nicht dreifach gepunktet hat. Danach lief es überragend. „Dass es so schnell geht mit der Entwicklung, war nicht absehbar“, sagt der Chefcoach. Aktuell sind 23 Spielerinnen im Kader, und die, die gehen, haben Gründe. Kapitänin Lea Gruber hat ein Sportstipendium bekommen, Thea Diop ist beruflich stärker eingespannt, Mirjam Dinkelmann studiert Medizin, Corinna Metz hatte einen Kreuzbandriss und will sich in ihrem Heimatverein erst wieder rantasten. Der neue Kader ist bereits gefunden.

Noch gleich zwei Pokal-Endspiele stehen an

Im Hintergrund laufen währenddessen die nächsten Sichtungstrainings für die Gründung einer zweiten Mannschaft, die unter anderem den Nachwuchs an den Frauenfußball ranführen soll. Auf die Erste wartet währenddessen noch „ein Highlight zum Saisonabschluss“: Das Endspiel des Westpfalzpokals am 30. Mai in Kreimbach-Kaulbach gegen die SG VfR Kirn/SG Kirn-Sulzbach und das Verbandspokal-Endspiel gegen Wormatia Worms am 7. Juni in Thaleischweiler. Ein bisschen hofft Hartmann, dass da die Frauenbotschafterin des FCK, Nadine Keßler, vorbeischaut. Denn die kennt er ebenfalls von früher. „Wir haben zusammen in Hermersberg gespielt.“