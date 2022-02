Schon der Name lässt Außergewöhnliches vermuten: „Spark, die klassische Band“ nennt sich das Ensemble, das am 10. Februar in der Kaiserslauterer Fruchthalle antritt. In ihrem Kammerkonzert erfinden die Musiker quasi das klassische Genre neu.

Die drei großen Bs heißen bei Spark: Bach, Berio – und Beatles. Mit ihrem ungewöhnlichen Ansatz haben die Musiker die Klassikszene gehörig aufgemischt. Was ihnen auch schon manche Meriten eingebracht hat. So gewann die 2007 gegründete Formation 2011 den begehrten ECHO Klassik und hat sich in den 14 Jahren ihres Bestehens einen Platz an der Spitze der jungen, kreativen Klassikszene erspielt. Mittlerweile ist das Quintett weltweit auf den renommiertesten Bühnen und Festivals zuhause – sei es in kammermusikalischen Auftritten zu fünft oder als Solistenensemble mit Orchester.

Ihre Fans lieben die Gruppe vor allem für ihre mitreißenden Live-Auftritte. Mit der Vitalität und der Kraft einer Rockband gehen die fünf Ausnahmemusiker dabei ans Werk oder besser gesagt: an die so unterschiedlichen Werke. In der Fruchthalle stehen auf dem Programm Stücke von Johann Sebastian Bach, Christian Fritz, John Lennon, Paul McCartney, Luciano Berio, Sebastian Bartmann und Victor Plumettaz. Dabei lebt die Darbietungen von schnellen Schnitten zwischen den Genres und dem Neben- und Miteinander verschiedener Epochen und Stile. Die fünf Musiker bemühen dabei an die 40 verschiedenen Flöten, Violine, Viola, Violoncello, Melodica und Klavier. Mit dieser unkonventionellen Herangehensweise wird „klassische Musik“ sicher auch für ein jüngeres Konzertpublikum interessant. Für den Kaiserslauterer Auftritt gibt es noch Karten.

Infos

Kammerkonzert am Donnerstag, 10. Februar, 20 Uhr, Einführung 19.15 Uhr. Karten von 26,50 Euro bis 10,50 Euro (ermäßigt) gibt es im Vorverkauf in der Tourist-Information, Fruchthallstraße 14, 0631 365-2316, bei Thalia, 0631 36219-814 und bei allen weiteren Vorverkaufsstellen. An städtischen Veranstaltungen in der Fruchthalle können nur geimpfte, genesene oder diesen gleichgestellte Personen teilnehmen. Während der gesamten Veranstaltung gelten das Abstandsgebot und die Maskenpflicht, auch am Platz. Wer in der Pause ein Glas Sekt oder anderes trinken möchte, wird gebeten, seinen „Booster-Impfnachweis“ oder einen zusätzlichen negativen Testnachweis mitzubringen. Es ist auch möglich, vor Ort in der Fruchthalle in Anwesenheit des Ordnungspersonals einen mitgebrachten Selbsttest durchzuführen.