Die leicht ausgefahrene Markise über dem Ladenlokal hat Passanten in den vergangenen Tagen signalisiert: In der Mühlstraße 2 ist wieder Leben eingekehrt, im Eiscafé Rialto tut sich etwas. Seit einer Woche sind sie wieder in Kaiserslautern.

Teresa und Rocco Minicucci und ihre beiden Söhne Antonio und Mario. 750 Kilometer hat die Eismacherfamilie aus Belluno, einem Alpenstädtchen in Norditalien, zurückgelegt. So sehr liegt den Minicuccis Kaiserslautern am Herzen, dass sie die Saison in der Pfalz nicht missen möchten. Vor 54 Jahren eröffnete Rocco Minicucci (80) zusammen mit seiner Frau Teresa (78) das Eiscafé in der Mühlstraße. Seit der Zeit gehören sie in den Sommermonaten zur Mühlstraße wie das Eiscafé Dolomiten in die Schillerstraße.

Während sich der Senior am Vormittag in der Wohnung zu schaffen macht, Teresa Besorgungen in der Stadt erledigt, sind Antonio (58) und Mario (50) dabei, die kleine Eisdiele für die Saison vorzubereiten. Bereits mit 18 hat Antonio einen Preis in seiner Heimatstadt als ausgezeichneter Eismacher erhalten. Daran erinnert ein Schwarz-Weiß-Foto an der Wand des Eiscafés. Nach Jahren, in denen er in einer Strumpffabrik in seiner Heimat gearbeitet hat, hat er jetzt wieder seinen betagten Vater begleitet, um ihm beim Eismachen unter die Arme zu greifen. Wie Antonio in der Eisküche mit blütenweißer Schürze vor den Maschinen steht und mit einem Spatel das frisch gemachte Vanilleeis aus dem Behälter hebt und in eine Edelstahlschale abfüllt, zeigt, dass er das Eismachen noch nicht verlernt hat.

Paletten mit frischen Eiern warten darauf, verarbeitet zu werden. Nach dem Vanilleeis sind Nuss-, Schoko-, Bananen- und Zitroneneis an der Reihe. Nicht nehmen lassen hat sich Rocco während der Winterpause, jede Menge Walnüsse zu knacken und sauber aus der Schale zu lösen.

Letztes Jahr hätten sie coronabedingt erst am 1. Juni eröffnet, erinnert Mario. „Dieses Jahr öffnen wir am 1. Mai“, freut er sich auf den Start in die neue Saison. Während er die Regale hinter der Theke mit Eisbecher auffüllt und den Hygieneschutz auf der Theke richtet, geht immer mal wieder die Tür des Eiscafés auf. „Wir dachten es sei schon geöffnet. Schön, dass ihr wieder da seid“, heißen Lauterer die Minicuccis willkommen. Wieder in Lautern zu sein, freut sich auch Teresa. Sie kommt gerade vom Friseur. „Es geht uns wieder gut“, strahlt sie und berichtet, dass das Virus vor ihre Familie nicht Halt gemacht hat.