Ein Gewinn für den Handel oder ein Todesstoß für die Innenstadt? In der Beurteilung der Shopping-Mall „K in Lautern“ gingen die Meinungen von Beginn an weit auseinander. Auch die RHEINPFALZ-Leser haben sich über Jahre intensiv an der Diskussion beteiligt.

Selten wurde ein Thema in der Stadt so heftig diskutiert wie die Frage, ob eine Shopping-Mall am Standort Karstadt/Alter Theaterplatz gebaut werden soll oder nicht. Über Jahre prägte die Berichterstattung über die „Neue Stadtmitte“ und die Mall, die damals noch Stadtgalerie genannt wurde, die Berichterstattung der RHEINPFALZ.

Letztlich setzten sich nach einer intensiven öffentlichen Diskussion die Befürworter durch und der Stadtrat gab dem Hamburger Mallinvestor und -betreiber ECE im April Jahr 2011 grünes Licht für eine Shopping-Mall.

Am Eröffnungstag, dem 25. März 2015, platzte die Mall aus allen Nähten. Foto: VIEW

Bürgerentscheid und Normenkontrollverfahren

Doch die Entscheidung blieb nicht unwidersprochen. Während sich die Befürworter von der Mall eine Belebung der Innenstadt erhofften, fürchteten die Kritiker den gegenteiligen Effekt: Die Mall werde die Stadt abriegeln, die Geschäfte der Innenstadt ausbluten und die Mühlstraße komplett von der Innenstadt abschneiden. Insgesamt sei das Bauwerk zu groß für die Stadt, die dadurch schmal und eng wirke, hieß es von Seiten der Kritiker.

Die Stadtverwaltung reagierte darauf mit einem Bürgerentscheid: Im Oktober 2011 wurden 76.505 Bürgerinnen und Bürger dazu aufgerufen, über das Konzept der „Neuen Stadtmitte“ abzustimmen. 19.166 Personen und damit rund 66 Prozent, sprachen sich für den Verkauf von vier städtischen Flurstücken aus, um die „Neue Stadtmitte“ zu realisieren. Die Wahlbeteiligung lag bei 37,84 Prozent. SPD, CDU und FWG zeigten sich zufrieden mit den Ergebnissen und sahen sich in ihrem Kampf für die Mall bestätigt.

Das Containerdorf wird abgebaut. Foto: VIEW

Im April 2013 ist Weg frei

Doch noch immer gab es Widerstand gegen das geplante Bauvorhaben, die Initiative „Neue Mitte“ strengte ein Normenkontrollverfahren vor dem Oberverwaltungsgericht in Koblenz an. Im April 2013 wies das Gericht die Klage ab – der Weg für den Investor war frei. „Es war eine hitzige, gereizte, persönliche Auseinandersetzung, wie sie Kaiserslautern bis dato noch nicht erlebte“, resümierte die RHEINPFALZ im Nachgang.

Im Juni 2013 erfolgte der erste Spatenstich für das Gebäude. Ursprünglich hatte ECE ein Center mit 28.000 Quadratmetern Verkaufsfläche vorgesehen, im Laufe der Zeit wurde die Fläche auf 20.900 Quadratmeter verkleinert. 100 Läden sollten einziehen, im oberen Stockwerk ein Food-Court entstehen.

Die Baustelle im Februar 2015 von der Burgstraße aus gesehen. Foto: VIEW

Schneller Baufortschritt

Die Bauarbeiten an dem dreistöckigen Gebäude, die vor allem das Jahr 2014 prägten, schritten zügig voran. „Der Baufortschritt ist rasant“, schildert die RHEINPFALZ, die die Bauzeit mit ungezählten Artikeln begleitet. Dazu zählte auch der Einbau der riesigen Rolltreppen, die das Zentrum der Mall im Innern optisch prägen. In einem Containerdorf auf dem Parkplatz Ecke Pariser Straße/Schusterstraße waren dort zu Spitzenzeiten 800 Leute beschäftigt. „In rund 80 Containern waren Büros, Besprechungsräume, Küchen und sanitäre Anlagen untergebracht“, berichtete die RHEINPFALZ.

Das ehemalige Karstadt-Gebäude wurde völlig entkernt und als Grundlage für die Mall genutzt. Der Name stand da bereits fest: K in Lautern sollte das neue Gebäude heißen. Die Verkaufsfläche umfasste letztlich 20.000 Quadratmeter, auf etwa 3000 Quadratmetern siedelte sich im obersten Stockwerk Gastronomie an. Das Parkhaus des ehemaligen Karstadt-Gebäudes wurde weiter genutzt und bietet 490 Stellplätze auf zwei Parkdecks. Das Investitionsvolumen in Kaiserslautern betrug laut ECE 160 Millionen Euro.

Die Fenster der Rotunde werden gesetzt. Foto: VIEW

Geheimnis um Mieter gelüftet

Ein Ankermieter wurde die Modekette Primark, die sich vor allem an ein jüngeres Kaufpublikum wendet. Lange Zeit ein Geheimnis blieben die Pläne des Unternehmens eines anderen Modehändlers. „Zieht C&A in die Shopping-Mall?“, unter dieser Überschrift berichtete die RHEINPFALZ im Oktober 2014 von ersten Hinweisen darauf, die sich im Anschluss bestätigten: Die Filiale zog in die Mall und gab dafür ihren vorherigen Standort in der Eisenbahnstraße auf.

Einige Läden, darunter der dm Drogeriemarkt und der Juwelier Christ haben in der Mall einen zweiten Standort in der Stadt bezogen. Mit Aldi zog eine großes Lebensmittelgeschäft in das Untergeschoß ein.

Die Baustelle im Juli 2014. Foto: VIEW

Durchgang muss 24 Stunden offen sein

Das Gebäude machte eine neue Straßenführung um die Mall notwendig. Am Übergang von der Mühlstraße in die Mall entstand beispielsweise eine Zwischeninsel auf der Fahrbahn mit neuer Ampelanlage. Die Mall muss einen öffentlichen Durchgang zwischen Mühl- und Fackelstraße bieten, der 24 Stunden am Tag geöffnet sein muss. Dies wurde vertraglich mit ECE vereinbart.

Mit jedem Meter, den die Mall in die Höhe wuchs, sahen sich die Kritiker in ihren Befürchtungen bestätigt. Zu hoch, zu wuchtig, ein Monstrum, eine Verschandelung der Stadt: In ungezählten Leserbriefen brachten sie ihre Meinung zum Ausdruck.

Am Eröffnungstag der Mall, am 25. März 2015, vermeldete der damalige Center-Manager Christian Andresen bei Geschäftsschluss 75.000 Besucher. „Es war ein Kraftakt“, titelte die RHEINPFALZ am Folgetage. „Kaiserslautern erlebt diese Woche die größte Weiterentwicklung des Einkaufsstandorts der letzten Jahrzehnte“, heißt es in einem anderen Artikel aus der Eröffnungswoche.

Durchwachsenes Urteil nach einem Jahr

Ein Jahr nach der Eröffnung wollte die RHEINPFALZ von ihren Lesern wissen, wie ihre Meinung zum „K in Lautern“ ist. Das Fazit: „Die Meinungen über das Einkaufszentrum in der Innenstadt sind geteilt. Sowohl in der Bürgerschaft wie auch in der Politik und im Handel“, heißt es in dem Artikel. Während die einen in der Mall einen „deutlichen Gewinn für Kaiserslautern“ und ein gewisses „Großstadtflair“ sahen, hielten andere RHEINPFALZ-Leser die Mall „nach wie vor für zu groß, zu klotzig“. Kritik gab es auch an der Parkplatzsituation und der Verkehrsführung.

Und wie ist die Situation heute? Die Corona-Pandemie hat die Mall hart getroffen, schildert Center-Managerin Sabine Friedrich. Vor Covid habe die durchschnittliche Besucherzahl bei rund 25.000 Menschen pro Tag gelegen. Dies habe sich in den Jahren 2020 und 2021 bei weitem nicht erreichen lassen, mittlerweile sei der Lückenschluss zu dieser Zahl jedoch fast wieder geschafft. Die Pandemie habe es notwendig gemacht, die Konzepte der Mall grundsätzlich neu zu überdenken. „Ich bin zuversichtlich, dass wir das geschafft haben und die Mall mit unserer Konzeption für die nächsten zehn Jahre stabil aufgestellt haben“, berichtet Friedrich. Bis Ende des Jahres werde es vier Neueröffnungen geben, der Leerstand liege dann bei 16 Geschäften.

In einem ist sich Friedrich sicher: Nur eine starke Innenstadt und eine starke Mall gemeinsam können die Strahlkraft entwickeln, um Menschen aus der Region zum Shoppen in die Stadt zu bringen. „Wir brauchen ein großes, vielfältiges Angebot, um Städten wie Mannheim und Saarbrücken etwas entgegensetzen zu können“.