„Sie kommen von einem Tagesausflug zurück und müssen feststellen, dass Ihr Auto gestohlen wurde“ – davon war ein Ehepaar laut Polizeibericht ausgegangen, als es am Mittwochabend mit dem Zug aus Frankreich zurückkam. Das Fahrzeug stand nicht mehr auf dem Parkdeck des Parkhauses, wo sie es am Morgen glaubten abgestellt zu haben.

Die Eheleute wandten sich an die Polizei, um den Diebstahl ihres Wagens anzuzeigen. Zusammen mit den Beamten gingen sie noch einmal in das Parkhaus. Zu ihrer Überraschung war der Wagen wieder da. Wie sich herausstellte, hatten sich die Eheleute im Parkdeck geirrt. Bei ihrer Abfahrt nach Frankreich parkten sie den Wagen auf der ersten Parkebene, suchten ihn am Abend dann aber auf dem darüberliegenden Parkdeck. Erleichtert konnten sich die beiden mit ihrem Auto auf den Heimweg machen.