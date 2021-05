Sie gehören zweifellos zu den großen Verlierern der Pandemie: Die FCK-Portugiesen wurden zwei Spielzeiten lang um die Früchte ihrer bemerkenswert erfolgreichen Arbeit gebracht. Auch in der kürzlich abgebrochenen Saison wurde der Durchmarsch jäh gestoppt: acht Siege in acht Spielen, 46:6 Tore, sieben Punkte Vorsprung auf die Verfolger. Alles vorbei? Nein, sagen die FCK-Portugiesen: „Es geht gerade erst richtig los!“

Marcio Banha da Silva hat einen Traum: das erste Heimspiel mit 300 Zuschauern, freiem Eintritt und einem großen Wiedersehensfest. Der 39-jährige Sportliche Leiter der FCK-Portugiesen neigt eigentlich nicht zum Pathos, aber die zurückliegenden knapp eineinhalb Jahre im Ausnahmezustand haben auch bei ihm Spuren hinterlassen. „Wir waren alle der Verzweiflung nah.“ Was ihn anspornt, ist ein langfristig angelegter Plan, ein „Projekt“, wie es der Verein aus der Fußball-B-Klasse Kaiserslautern-Donnersberg Süd gerne formuliert. Der Blick geht nach vorne. Das spüren alle.

Das „Projekt“ begann vor der Saison 2019/20, als mit Rui Clemente Rodrigues ein renommierter und ehrgeiziger Trainer verpflichtet wurde. Einen „Taktikfuchs“, einen „akribischen Arbeiter“ nennt ihn da Silva. Doch der Trainer ist nur ein Baustein von mehreren.

Der Plan

Die Verantwortlichen stellten sich die Frage, ob man über die Jahre hinweg trotz optimaler Spiel- und Trainingsbedingungen tatsächlich das vorhandene Potenzial ausgeschöpft habe. Das Ergebnis der Überlegungen: Die besten portugiesischen Fußballer der Region sollten zukünftig auf den Fröhnerhof gelockt werden. Der Verein will sich nicht einigeln, sondern neue Impulse setzen und so den Verein Stück für Stück weiterentwickeln.

Neben dem starken portugiesischen Block stehen deshalb auch drei Deutsche, zwei Türken, zwei Syrer, ein Ghanaer, ein Italiener und ein Albaner im Kader. Die Mischung auf dem Platz scheint zu stimmen. Niemand zweifelte im Herbst daran, dass die FCK-Portugiesen in der später abgebrochenen Saison als Meister in die A-Klasse aufsteigen würden, doch „es ist schwer, gegen einen unsichtbaren Gegner zu gewinnen“.

Der neue Geist

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. „Wenn wir in der nächsten Saison den Aufstieg schaffen sollten, werden wir auch in der A-Klasse eine Mannschaft aufbieten, die vorne mitspielen kann“, glaubt der Sportliche Leiter. So schnell lassen sich die Portugiesen schließlich nicht entmutigen. Mittelfristig träumen sie von der Bezirksliga. Mindestens.

Aber nicht um jeden Preis. Es klingt fast etwas demütig, wenn von der Arbeit in den letzten beiden Jahren gesprochen wird, um eigene Gewohnheiten zu verändern, den richtigen Weg zu finden und „ein Vorbild auf allen Ebenen“ zu sein. Immerhin: In der aktuellen Fairplay-Tabelle liegt das Team auf dem ersten Platz. Das war nicht immer so. Es ist dieser „neue Geist“, der den FCK-Portugiesen Rückenwind geben soll. Attraktiven Fußball zu spielen sei nur eine Seite der Medaille. Es gehe auch darum, die Portugiesen der Region wieder ein Stück weit zu vereinen, eine neue Gemeinschaft zu kultivieren.

Der Sponsor

Um ein aufstrebendes Team zu finanzieren, bedarf es im Amateurfußball lokaler Sponsoren. Die FCK-Portugiesen fanden „einen portugiesischen Unternehmer mit Lauterer Wurzeln“ im hessischen Biblis. Der garantiert dem Team Annehmlichkeiten, ohne die es heute sehr schwer ist, Spieler anzulocken. Marcio Banha da Silva und seine Mitstreiter wollen sich schließlich nicht allein auf den herrlichen Kunstrasenplatz im Nachwuchsleistungszentrum der Roten Teufel auf dem Fröhnerhof verlassen.

Aktuell laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison. Trotz aller Unwägbarkeiten. Die FCK-Portugiesen müssen dabei in Zukunft auf ihren Toptorjäger Tiago Andre Pinto Melo verzichten, der in den acht ausgetragenen Meisterschaftsspielen 16 Treffer erzielte. Melo gehört dem neuen Kader ebenso nicht mehr aus persönlichen Gründen an wie Joao Lourenco Martins Borges und Ricardo Jorge Oliveira de Sousa.

Die Neuen

Doch die FCK-Portugiesen hadern nicht ob dieses Aderlasses, sondern werden ihrerseits auf dem „Transfermarkt“ aktiv: Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass vom Bezirksligisten TuS Landstuhl neben Außenspieler Romário Monteirinho auch Timo Pinheiro auf den Fröhnerhof wechselt. Der inzwischen 27 Jahre alte Fußballer blickt auf eine bewegte Karriere zurück: In der Jugend beim 1. FC Kaiserslautern ausgebildet, sammelte er später auch bei der TSG Kaiserslautern, dem SV Rodenbach und dem SV Morlautern unterschiedlichste Erfahrungen.

Zuvor vermeldete der Verein bereits drei Neuzugänge vom Landesligisten VfR Kaiserslautern: Mittelfeldspieler Filipe Machado, Torjäger Janik Santos Abreu und der erfahrene Allrounder Markus Habich. Der ehemalige Mitarbeiter der FCK-Geschäftsstelle dürfte kaum Anpassungsprobleme haben, spricht er doch fast fließend Portugiesisch. Aus der U19 der Fritz-Walter-Jugend kommt Diogo Clemente.

Der Fanclub

Zum großen Plan, zum „Projekt“ der FCK-Portugiesen, gehört auch ein neues Zusammengehörigkeitsgefühl. Mannschaft, Fans und Unterstützer sollen eine „Einheit“ bilden. Ein Begriff übrigens, der auch Einzug in die Namensfindung des ersten Fanclubs fand: „União 2020“. Tatsächlich scheint vieles, was derzeit auf dem Fröhnerhof geschieht, einem Plan zu folgen. Die FCK-Portugiesen sind gerüstet für die Zukunft. Dann, wenn als Kontrahenten wieder echte Fußballer auf dem Platz stehen und kein unsichtbarer Gegner, der nur darauf wartet, die Fairness mit Füßen zu treten.