Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das ehemalige Sportgelände des ESC West Kaiserslautern ist in einem trostlosen Zustand. Doch das soll sich ändern. Bei einem ersten Arbeitseinsatz am Wochenende ist bereits kräftig angepackt worden. Nun sollen die Plätze so hergerichtet werden, dass wieder Fußball gespielt werden kann.

Das Geräusch hochmotoriger Freischneider, die dem wilden Geäst auf den Leib rücken, ist schon von Weitem zu hören. Häckselmesser machen dem Unkraut endgültig den