Von Matthias Frohnhöfer

Vor ein paar Tagen erst hat der SV Morlautern dem 1. FC Kaiserslautern eine großen Pokalfight geliefert. Am Sonntag, 17 Uhr, steigt der SVM mit einem weiteren reizvollen Lokalderby gegen den Liga-Konkurrenten SV Steinwenden in die neue Saison des Verbandspokals Südwest ein. Die Partie ist nicht nur für Morlauterns Trainer Daniel Graf was Besonderes, der früher den SV Steinwenden trainiert hat, sondern auch für zwei Brüder: Anton und Artem Artemov treffen in diesem Spiel erstmals als Gegner aufeinander.

Ursprünglich spielten beide beim SV Morlautern, inzwischen ist der jüngere Bruder Artem zum Ligakonkurrenten Steinwenden gewechselt. Artem bedauert den Weggang seines Bruders vom SV Morlautern, kann aber nachvollziehen, dass Anton dadurch Beruf und Fußball besser vereinbaren kann.

Antons Anruf bei Artem

Als Anton Artemov seinen Bruder Artem beim Pokalhalbfinale am Betzenberg von der Tribüne aus tatkräftig anfeuerte, ahnten die beiden noch nicht, dass sie sich wenig später auf dem Platz im gleichen Wettbewerb gegenüberstehen werden. Der jüngere Bruder Anton war es, der Artem sofort begeistert von der Auslosung in Kenntnis gesetzt und natürlich gleich ein „ihr könnt Euch gegen uns warm anziehen“, nachgeschoben hatte.