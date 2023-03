Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wohin, wenn man mal muss? Eine Frage, die am RHEINPFALZ-Lesertelefon auftauchte. Denn in Zeiten der Corona-Pandemie, wenn Hygiene extra groß geschrieben wird, sind die öffentlichen Toiletten in der Stadt nicht alle geöffnet. Es gibt aber noch zusätzliche WCs – in der Verwaltung etwa.

„Die Geschäfte sind ja auch weitgehend zu, der Bürger hat kaum die Möglichkeit, auf die Toilette zu gehen“, berichtete Michael Reinhard am RHEINPFALZ-Lesertelefon.