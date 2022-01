Fast 20 Jahre gibt es das Deutsch-Amerikanische Bürgerbüro in Kaiserslautern. Seit Februar 2003 ist es Anlaufpunkt für US-Amerikaner, die wissen wollen, wie der Alltag in Deutschland funktioniert. Es kommen aber auch deutsche Fragensteller, die mehr über die Kultur der Gäste wissen wollen. Dabei steht vor allem die Planung eines freudigen Ereignisses oben auf der Agenda.

Die Anlaufstelle hat – das liegt in der Natur der Sache – zwei offizielle Bezeichnungen. Das Deutsch-Amerikanische Bürgerbüro heißt auch German-American Community Office, was die direkte englische Übersetzung ist, abgekürzt GACO.

„Die Aufgabe des GACO ist es, bei administrativen und kulturellen Angelegenheiten zu helfen sowie Informationen über deutsche Regeln und Gepflogenheiten zu geben“, teilt die Pressestelle des 86. Lufttransportgeschwaders mit. Darum kümmern sich sechs Mitarbeiter im Büro, vier davon sind bei eben jenem Transportgeschwader, also bei der US-Luftwaffe, der Air Force, angestellt. Dazu kommt eine Kraft, die von den US-Landstreitkräften, also der US Army, bezahlt wird, eine Stelle ist bei der Stadtverwaltung Kaiserslautern angesiedelt.

Integrationsarbeit und praktische Tipps

Hauptziel des Büros: die Integration amerikanischer Militärangehöriger und Zivilbeschäftigter und deren Familien in die deutschen Gemeinden, Hilfe bei Fragen und Problemen beim Interagieren mit deutschen Behörden einerseits und dem Militär andererseits.

Insbesondere neu angekommene Militärangehörige und deren Familien haben viele Fragen rund um den Alltag im (noch) fremden Land. Die Bandbreite der Fragen und Anliegen ist breit. Wie kann ich meinen amerikanischen Führerschein umschreiben lassen? Wie funktioniert das mit dem Mülltrennen in Deutschland? Wie und wo kann ich Kindergeld beantragen? Darf ich das überhaupt? Und wie ist das mit Aufenthaltsgenehmigungen und Visa für Familienangehörige? Es sind aber nicht nur die großen Fragen, die das Büro beantwortet, manchmal gehe es auch um die kleinen Hürden des Alltags: Wie bezahle ich einen deutschen Strafzettel? Und wie kann ich mit dem Paketboten am besten Kontakt aufnehmen?

Nur ein Ausschnitt der Fragen, die das Bürgerbüro immer wieder aufs Neue beantwortet. Dabei, so unterstreicht die Pressestelle, könne das Büro nicht alle Dinge vor Ort regeln: „In vielen Fällen wird dem Kunden so viel Information wie möglich mitgegeben und er wird an die richtige Behörde verwiesen.“ In den vergangenen beiden Jahren sind – Pandemie bedingt – auch viele Fragen rund um die Corona-Verordnungen der Bundesländer hinzugekommen.

Kommen Deutsche ins Büro, gehe es oft um praktische Hilfe für ein bald ins Haus stehendes, schönes Ereignis: Fragen rund um die Heirat mit einem US-Bürger. Aber auch die deutsche Bevölkerung hat kleinere, praktischere Anfragen: Was muss ich beim Vermieten an US-Bürger beachten?

Neben all den praktischen Tipps und Hilfen sieht das Deutsch-Amerikanische Bürgerbüro auch im Helfen selbst eine wichtige Komponente: „Die Kooperation des GACO mit deutschen und amerikanischen Behörden ist ein wichtiger Bestandteil, das beidseitige Verständnis zu fördern“, teilt die Pressestelle mit. Das mache das GACO zu „einem Symbol der gelebten deutsch-amerikanischen Freundschaft in der Gesellschaft“. Seit Gründung vor knapp 19 Jahren habe das Büro nach eigenen Angaben rund 50.000 Menschen helfen können.

Zwei Bürgermeister stehen an der Spitze

Das Büro steht unter der Schirmherrschaft von zwei Bürgermeistern: Kaiserslauterns Oberbürgermeister Klaus Weichels sowie der als „Amerikanischer Bürgermeister“ bezeichnete Kommandeur der Militärgemeinde Kaiserslautern (KMC), Major General Randell Reed. Die beiden treffen sich regelmäßig und tauschen sich aus.

Kontakt:

Das Deutsch-Amerikanische Bürgerbüro befindet sich im Rathaus Nord (Lauterstraße 2) und hat Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag jeweils von 9 bis 13 Uhr geöffnet sowie donnerstags von 14 bis 18 Uhr. Telefon: 0631 365-3010, E-Mail: info@gaco-kl.de, Internet: https://www3.kaiserslautern.de/gaco/