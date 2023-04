Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Herxheimer „Chawwerusch“-Theater mal wieder zu Gast in der Westpfalz: Das wäre sowieso eine erfreuliche Nachricht und ist es angesichts des wiedererwachenden Kulturlebens erst recht. Zum einmaligen Gastspiel im Innenhof des Pfalztheaters brachte die Truppe ihre neueste Produktion mit nach Kaiserslautern. Sie rief in Erinnerung, „wie die Französische Revolution in die Pfalz kam“.

So lautet der Untertitel des Bühnenwerks „Liberté, wir kommen“, das der Heidelberger Autor Jan-Michel Räber fürs und mit dem „Chawwerusch“-Ensemble