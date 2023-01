Eine Premiere gab es bei den Pfalz-Hallenmeisterschaften in der Leichtathletikhalle des Olympiastützpunktes Rheinland-Pfalz/Saarland in Ludwigshafen. Erstmals wagten die Gebrüder Aaron und Michael Strupp im Trikot des 1. FC Kaiserslautern ein Bruder-Duell über 60 Meter Hürden und im Weitsprung.

Im Hürdensprint durfte der Jüngere der beiden Strupp-Buben jubeln. Aaron bewältigte die Distanz in 9,12 Sekunden, während bei dem drei Jahre älteren Michael die Uhr bei 10,12 Sekunden stehen blieb. „Es ging uns ja nicht um die Platzierung, sondern eher um die Zeiten, da wir direkt aus dem Training heraus an den Start gingen“, erzählt Aaron Strupp. Im Weitsprung hatte er ebenfalls die Nase vorn. Mit 6,17 Meter landete er auf Rang vier, noch vor seinem Bruder Michael, der im vierten Versuch seine beste Weite von 5,69 Meter schaffte. Dabei ist der Student, der im Fach Elektrotechnik im achten Semester ist, sonst im Zehnkampf unterwegs und testete in der Halle seine aktuelle Form. Ihr Vereinskollege vom FCK, Cordian Mielczarek, schaffte es im Weitsprung mit 6,41 Metern auf den Silberrang.

Ihre Leistungen wollten die Strupp-Brüder keinesfalls überbewerten. „Das war heute mal der Einstieg, es folgen ja noch einige Wettkämpfe in der Halle“, sagte Michael Strupp. Die Brüder genossen den Saisoneinstieg. Die beiden Jungs kommen aus Trier, machten bis zu ihrem Studium in der Barbarossastadt ihre Anfänge bei der TG Konz, ehe sie sich nach dem Umzug aus dem Rheinland in die Westpfalz der Mehrkampfgruppe des 1. FC Kaiserslautern angeschlossen haben.

Den Atem gespürt

„Die Trainerin macht bei uns den Unterschied aus“, verriet Michael Strupp. Damit meinte er Liliana Hofer, die die Trainingsgruppe beim 1. FCK betreut. „Wir fühlen uns in dieser Gruppe sehr wohl. Liliana ist eine sehr gute Trainerin“.

Für einen Titelgewinn sorgte bei den Pfalzmeisterschaften Alexander Herget vom FCK. Der 22-Jährige siegte im Dreisprung mit einer Weite von 12,46 Meter und deutete an, dass auch bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften mit ihm zu rechnen ist. Den dritten Platz holte im 60-Meter-Sprint Sebastian Groß. Dagegen musste sich Lukas Imhof im 800-Meter-Lauf Nils Raab (TV Lemberg) in 2:06,76 Minuten knapp geschlagen geben. Der Contwiger führte vom ersten Meter und konterte auch in der letzten Runde den Angriff des Westpfälzers.

„Meine Taktik war heute, direkt nach dem Start von der Spitze zu laufen und das Feld zu kontrollieren. Ich habe seinen Atem im Nacken gespürt, deshalb musste ich auch in der letzten Runde das Tempo nochmals forcieren“, meinte Raab. Der 21-Jährige, der im ersten Semester an der TU Kaiserslautern Raumplanung studiert, zeigte sich nach seinem ersten Auftritt in der Halle zufrieden. „Die Zeit ist für den Winter und in der Halle nach dem harten Grundlagentraining akzeptabel“, so Raab. Sein Saisonziel sind die Süddeutschen Meisterschaften, wo der Westpfälzer über die 800 und über 1500 Meter an den Start gehen möchte. Sein Potenzial hat er noch lange nicht ausgeschöpft. Meist trainiert er alleine oder trifft sich einmal in der Woche mit seinem Teamkollegen Alexander Köhler, dem amtierenden Rheinland-Pfalz-Meister im Cross über die Mittelstrecke.

Ergebnisse

Pfalz-Hallenmeisterschaften U20/U16 am Samstag

60 m Hürden MU20: 1. Cordian Mielczarek, 1. FC Kaiserslautern, 8,74; Stabhochsprung MU20: 2. Mielczarek, 4,30; Kugelstoß MU20: 3. Mielczarek 11,44; Kugelstoß WU20: 3. Elise Marie Höhn, LG Otterbach-Otterberg, 7,39; 60 m M15 Finale: 3. Tim Klüter 1. FCK, 7,93 (3. I); 60 m M14: 15. Florian Leppert, LG Otterbach-Otterberg, 9,11 (3. III); 60 m Hürden MU14: 4. Leppert, 11,08; Weitsprung M14: 8. Leppert, 4,25; 60 m W15: 3. Simon Wenke, 1. FCK, 8,74 (1. I); 60 m Hürden W15: Pauline Kläs, 1. FCK, 9.45; Hochsprung W15: 1. Simon Wenke, 1,60, 2. Pauline Kläs, 1,41, beide 1. FCK; Dreisprung W15: 1. Jessica Strobel, 1. FCK, 9,01; 60 m W14: 10. Nora Burkhard, 1. FCK, 9,05 (4. I); 60 m Hürden W14: Burkhard aufg.

Pfalz-Hallenmeisterschaften M/F/U18 am Sonntag

60 m Männer: 3. Sebastian Groß, 1. FCK, 7,27 (3. I); 800 m M: 2. Lukas Imhof, 1. FCK, 2:06,45; 1500 m M: Cordian Mielczarek, 1. FCK, aufg.; 60 m Hürden M: 1. Aaron Strupp, 9,12, 2. Michael Strupp, 10,09, beide 1. FCK; 4x200 m M: 2. LG Otterbach-Otterberg (Marco Garbe, Jonas Beil, Jens Rothhaar, Tobias Garbe) 1:42,18; Weitsprung M: 2. Mielczarek 6,41, 4. Aaron Strupp, 6,17, 5. Michael Strupp, 5,69; Dreisprung M: 1. Alexander Herget, 1. FCK, 12,46; Kugelstoß M: 5. Herget, 11,58, 6. Daniel Lelle, 1. FCK, 11,32; WU18: Janika Nehm, 1. FCK, disq.; 200 m WU18: 3. Nora Burkhard 29,97 (1. I), 4. Mia Pfeiffer 30,38, (2. I), beide 1. FCK; 800 m WU18: 2. Theresa Marie Stilb, 1. FCK, 2:37,46; Hochsprung WU18: 3. Mia Pfeiffer, FCK, 1,45; Weitsprung WU18: 12. Janika Nehm, 1. FCK, 4,40 (5. I); Dreisprung WU18: 2. Rahel Mayer, 1. FCK, 9,53; Kugelstoß WU18: 4. Mayer, 9,11.