Nachdem es wegen Corona und der Energiesparverordnung dreimal in Folge ausgefallen war, findet am Samstag, 17. Februar, das Beleuchtungsfest wieder statt. Los geht es um 17 Uhr. Gefeiert wird wie immer in einem Zelt an der Kirche in Heiligenmoschel. Für Speisen und Getränke wird gesorgt. Besucher müssen Becher oder Tassen für den Glühwein und Kinderpunsch mitbringen.