„The American Way of Music“ heißt der Titel des 5. Pfalztheater-Kammerkonzerts der Saison. Es gestaltet das Amadea Quartett am Sonntag, 9. Juli, ab 11 Uhr in der Scheune des Stadtmuseums (Theodor-Zink-Museum).

Im Mittelpunkt steht Dvorák: 1892 verließ er seine böhmische Heimat und siedelte für zweieinhalb Jahre in die USA über – mit einem gewichtigen Auftrag im Gepäck: „Die Amerikaner erwarten große Dinge von mir, vor allem soll ich ihnen den Weg ins gelobte Land und in das Reich der neuen, selbstständigen Kunst weisen, kurz, eine nationale Musik schaffen!“ Sein „Amerikanisches Quartett“ ist ein beredtes Zeugnis dieser Zeit. Der Komponist lauscht darin auf die Natur des Landes und nimmt Bezug auf die Musik der indigenen und afroamerikanischen Bevölkerung.

Unterstützt von Katharina Hirsch an der Oboe verbindet das Amadea Quartett Dvoráks Quartett mit Werken uramerikanischer Komponisten-Legenden wie Aaron Copland und Scott Joplin sowie mit Stücken von Katherine Hoover oder Gary Schocker. Es spielt das Amadea Quartett, bestehend aus Katrin Lerchbacher (Flöte und Moderation), Julia Haufe (Violine), Ann-Katrin Klebsch (Viola) und Yejin Na (Violoncello) sowie als Gast Katharina Hirsch (Oboe).

Karten für das Konzert gibt es unter www.pfalztheater.de, Telefon 0631 3675-209 oder Mail: vorverkauf@pfalztheater.bv-pfalz.de .