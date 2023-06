Paare haben sich auf dem Altstadtfest gefunden, es gab Verwechslungen, kreative Lösungen, um Getränke zu kühlen, entstanden – jede Menge schöne Erinnerungen und lustige Anekdoten verbinden die Menschen mit dem Altstadtfest. Leserinnen und Leser sind dem Aufruf der RHEINPFALZ gefolgt und teilen ihre schönsten Erlebnisse.

Vor 32 Jahren haben sich Edelgard Muuss und Jürgen Neu auf dem Altstadtfest kennengelernt.

Ich war alleine und da hab ich gedacht, ach komm ich latsch mal rüber. Und da stand er da, auch alleine und er war mir gleich sympathisch. Nach einem netten Gespräch haben wir uns getrennt, doch ich habe gemerkt, dass er mir in Gedanken nachging. Doch durch die vielen Menschen haben wir uns nicht wieder gefunden. Am nächsten Tag, Sonntag, bin ich nach Hause gekommen und habe gesehen, dass beim Weinhaus Himmer, das es heute nicht mehr gibt, noch Musik gespielt wird. Ich hatte schon die Schuhe aus, da bin ich nochmal los. Dort habe ich meinen Jürgen wieder getroffen. Seitdem sind wir ein Paar. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt, meine Schuhe nochmal anzuziehen.

Edelgard Muuss

Wir hatten vor einigen Jahren eine Begegnung, über die wir heute noch lachen. Es war an einem Sonntagnachmittag, als wir über das Altstadtfest liefen. Freudestrahlend kam uns ein Herr entgegen, schlägt meinem Partner auf die Schulter und sagt „Hallo Andreas.“ Nun muss man wissen, dass er gar nicht Andreas heißt. Beteuerungen unsererseits, dass er nicht Andreas wäre und auch das Zerren der Begleitung am Ärmel des Fremden, dass das nicht Andreas sei, nützten zunächst nichts. Erst nach langem Hin und Her konnten wir ihn überzeugen, dass eine Verwechslung vorliegt. Ob der Fremde bereits zu tief ins Glas geschaut hatte? Auf alle Fälle erinnern wir uns noch heute an diese Begegnung und lachen immer wieder darüber.

Carmen Händel

Als Vorsitzender der damaligen Fußballmannschaft „Stammtisch Walterelf“ hatten wir einen Getränkestandplatz direkt am Kaiserbrunnen. Neben uns der Weinhandel Mörschel. Der Brunnen verfügte über zwei Esel. Der eine mit einem Weinfass, der andere mit einem BBK-Bierfass beladen. Ich kam auf den Gedanken, für das Altstadtfest Bier und Wein aus dem Brunnen zu zapfen. Wir reinigten ein 50 Liter fassendes Bierfass und füllten dieses mit Weißherbst vom Weinhandel Mörschel, schafften 50-Liter-Fässer Bier in den Brunnenschacht, sowie einen Durchlaufkühler und Kohlensäure. Wir hatten das kühlste Bier auf dem Altstadtfest und der Weißherbst, der mit Kohlensäure nach oben befördert wurde, war wahrscheinlich der erste „Prosecco.“ Gut gekühlt. Dies wiederholten wir nochmals für die Stadtverwaltung Kaiserslautern bei einem Jubiläum des Brunnens.

Klaus Hochwärter

Das Altstadtfest in Kaiserslautern bietet schon immer Gelegenheit, alte Bekannte nach längerer Zeit wiederzusehen und sich über die Erlebnisse seit der letzten Begegnung auszutauschen. Zuweilen wird die Unterhaltung jedoch von der Musik überlagert, die allenthalben von den Bühnen schallt. In Einzelfällen wird sogar das vorgeschriebene Auftrittsende um 23 Uhr, sonntags um 22 Uhr, dreist um Minuten überschritten! In besonderer Erinnerung ist mir daher das mutige Einschreiten eines städtischen Bediensteten geblieben, der in einem solchen Fall das Technikzelt neben der Bühne betrat und beherzt den Stecker zog. Augenblicklich legte sich himmlische Ruhe über die Altstadt. Mit Worten, die ich hier nicht wiedergeben möchte, zollten die Festbesucher dem heldenhaften Ordnungshüter die ihm gebührende Anerkennung.

Cornelius Molitor

Mein Mann hat mir am Unionsplatz bei einem Auftritt von „Krüger rockt“ einen Heiratsantrag auf der Bühne gemacht. Ich habe jeden Tag mit einem Antrag gerechnet. Wir waren gemeinsam mit Freunden auf dem Altstadtfest, doch plötzlich war mein Mann verschwunden. Auf die Nachfrage an unsere Freunde, wo denn mein Mann sei, erhielt ich nur die Antwort, dass er nach CDs schauen würde. Bis ich über das Mikrofon der Bühne seine Stimme hörte und er dort vor mir auf die Knie ging. Mit Blick auf die große Zahl anwesender Besucher war mir das im ersten Moment peinlich, doch ich habe selbstverständlich Ja gesagt. Da denke ich immer wieder gern daran zurück.

Tanja Wahr

Ich habe eine kleine Anekdote von einem früheren Altstadtfest. 1998 war ich noch Philosophie-Student an der Universität Saarbrücken. Meine Mitstudenten konnte ich davon überzeugen, dass es sich lohnt, nach Kaiserslautern zum Altstadtfest zu kommen. Wir saßen außerhalb eines beliebten Restaurants. Ich war intensiv mit Reden beschäftigt und vernahm nicht, wer da neben mir sitzt. Es kamen immer mal wieder Leute, die mit einem Fotoapparat Bilder machten. Ich fragte mich, warum sie mich fotografieren. Bis ich mich umdrehte und Fritz Walter sah, der da neben mir saß in geselliger Runde. Da ließ auch ich mir spontan auf einem Bierdeckel „Lieber Jürgen, ich wünsche dir alles Gute“ vom Fritz schreiben und ging dann mit stolz geschwellter Brust nach Hause. Den Bierdeckel habe ich übrigens bis heute noch. Der ist eingerahmt und hängt an meiner Wand hier in unserem kleinen Haus in Manila auf den Philippinen. Ich lernte damals, die Welt mag groß sein, sie kann aber auch nur ein Dorf sein.

Jürgen Schöfer