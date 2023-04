Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Normalerweise kommt da immer schönes Geld zusammen.“ Horst Meisenheimer seufzt. Schade. Nicht unbedingt des Geldes wegen. Vielmehr, weil das gemeinschaftliche Erlebnis fehlt. Am letzten regulären Badetag laden die Freunde der „Wesch“ stets zum „Abschwimmen“ ein. Vergangenen Sonntag aber fehlte all das, was die engagierten Vereinsmitglieder da sonst gerne auffahren.

Das „Abschwimmen“ hat schon eine lange Tradition. Stamm-Badegäste treffen sich bei Kaffee und Kuchen, lassen sich’s auch außerhalb des Beckens nicht nur