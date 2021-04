Im festlichen Ballkleid brauchte sie nicht zu erscheinen. Der Abiball fiel dieses Jahr Corona zum Opfer. Marlene Zinsmeister bevorzugte für die Zeugnisübergabe ein schickes blaues Dirndl. So wie sie in der fünften Klasse im Hohenstaufen-Gymnasium in einem Dirndl startete, so wollte sie die Schule auch verlassen. „Wir konnten uns unsere Mitschüler aussuchen, mit denen wir die Zeugnisse ausgehändigt bekamen. Klar, hätten wir uns über einen tollen Abiball gefreut. So fiel die Verabschiedung etwas kleiner aus.“ Die Eltern hätten die Zeugnisübergabe zu Hause per Livestream verfolgt.

Fast die volle Punktzahl erreicht

„Ich bin gerne in die Schule gegangen“, blickt Marlene auf das gemeinsame Lernen zurück. Nicht nur ihre Leistungsfächer Englisch, Deutsch und Biologie haben ihr gelegen. Bei einer Abipunktzahl von 881 von 900 möglichen Punkten kann man nichts mehr besser machen. Das Hohenstaufen-Gymnasium zu besuchen, habe ihr stets Freude gemacht. „Eine sehr gute Schule, mit Lehrern, die fordern und fördern.“ Positive Erfahrungen hat die Abiturientin auch mit der Vermittlung des Lernstoffes während der Corona-Monate gemacht. Auch wenn der Anfang etwas holprig gewesen sei, habe der Wechsel zwischen Präsenzunterricht und Homeschooling mit E-Mail und der Videosoftware BigBlueButton funktioniert.

Traumberuf: Unfallchirurgin

Jetzt träumt Marlene von einem Medizinstudium in Heidelberg und büffelt für den Medizinertest im Mai. „Unfallchirurgin will ich werden und Verantwortung übernehmen“, sagt die junge Frau. Bis es so weit ist, möchte sie am Westpfalz-Klinikum ein Pflegepraktikum machen. Einen Job in der jetzigen Zeit zu finden, daran glaubt sie nicht. Langweilig wird es der vierfachen deutschen Meisterin in Karate, die seit 2016 dem Nationalkader angehört, nicht werden. „Einmal die Woche ist Kadertraining. Da Kämpfe flach fallen, leider nur online.“ Immerhin stehen ihr Laufen und ein Training mit Gewichten offen. Fünf Mal die Woche ist sie gewöhnlich mit dem Zug zu ihrem Verein nach Homburg zum Training gefahren. Immerhin ist da noch das Fahrrad, mit dem sie gerne unterwegs ist.