Im Transferzentrum 42 in der Eisenbahnstraße sollen Bürger neue Technologien kennenlernen, vor allem solche „made in Kaiserslautern“. Jetzt kommt was Neues.

„Fenster zur Innovation“ heißt die neue Reihe im „42“ in der Eisenbahnstraße. Ziel ist es, den Kaiserslauterern klarzumachen, was die Stadt, in der sie leben, zu bieten hat. Dieter Rombach, früher Leiter des Fraunhofer IESE und heute Vorstandsvorsitzender der Science and Innovation Alliance, einem Netzwerk von Wirtschaft und Wissenschaft, betont: „Uns geht es darum, Zukunftstechnologien in die Gesellschaft zu bringen, zu zeigen, was die innovativen Akteure am Standort, Hochschulen, Institute und Unternehmen, leisten.“

Rombach will damit auch an ein Format anknüpfen, das einst sehr erfolgreich war. Vor 15 Jahren hatten die Professoren Helmut Neunzert und Jürgen Nehmer, die sich als Technologiebotschafter engagierten, eine Reihe rund um die Wissenschaft aus der Taufe gehoben. Zunächst lautete das Motto „Wissen schafft Begeisterung“, im Jahr darauf lief die Reihe unter der Losung „Wissen schafft Arbeit“. Sie wollten zeigen, wie aus der Technischen Universität und den Forschungsinstituten heraus Firmen und neue Arbeitsplätze entstehen. Da standen Unternehmensgründer wie Andreas Seidl (Human Solutions) und Ralf Hinkel ( Mobotix) auf der Bühne in der Fruchthalle, da ging es um Forschungsthemen und vieles mehr. Das interessierte, das kam bei den Bürgern so gut an, dass die gute Stube der Stadt oft bis auf den letzten Platz besetzt war.

Ein starker Gründungsstandort

Heute genießt Kaiserslautern deutschlandweit einen guten Ruf als starker Gründungsstandort. Am 25. März, 16.30 Uhr, stellt das Gründungsbüro der RPTU und der Hochschule Kaiserslautern deshalb in der neuen Reihe Menschen vor, die die Start-up-Landschaft bereichern. Die persönlichen Start-up-Geschichten sollen zeigen, warum Kaiserslautern als Standort für Innovation und Unternehmertum besonders ist und wie die Science and Innovation Alliance Kaiserslautern den Weg in die Selbstständigkeit unterstützt.

Zu Gast ist beispielsweise Lucienne Bernhardt, die mit Mitte 20 ihre eigene Firma betreibt. Oder Oliver Strecke, Chef der Viamon GmbH, die mit Sicherheitssystemen für kritische Infrastruktur ihr Geld verdient. Im Anschluss an das Programm ist bei einem Gläschen Wein und Häppchen Zeit für Gespräche, betont Rombach.

Einmal im Quartal soll es solche Veranstaltungen geben. Im Juni geht es laut Rombach dann um das Thema Lebenswissenschaften, nach den Sommerferien drehe sich alles um „Technologie made in Kaiserslautern“. Darüber redet Rombach besonders gerne. „Wir haben hier viele echte Macher, viele sind aber kaum bekannt.“ So würden die Spielpläne der Fußball-Bundesliga mit Know-how aus Kaiserslautern erstellt, die Waagen, die Biontech zum Wiegen der Impfstoffe benötigte, stammten ebenso aus Kaiserslautern, von Wipotec. „Und die Software von Empolis, die im PRE-Park sitzen, die entscheidet darüber, ob sich am Flughafen beim Check-in die Sicherheitsschleusen öffnen“, so Rombach.

Die Vortragsabende werden laut Rombach von der Siak organisiert, der Eintritt sei kostenlos, eine Anmeldung nicht notwendig. „Die Herausforderung dabei ist, dass die Wissenschaftler alles verständlich darstellen, damit es beim Publikum ankommt. Das läuft aber bislang sehr gut.“ Bei den meisten Veranstaltungen im 42 sei es richtig voll.

So werde auch die aktuell laufende Jahresreihe des Fachbereichs Biologie an der RPTU, LIFEum3, enorm gut angenommen. „Da kommen 150 Menschen, das ist klasse“, sagt Rombach. Jeden zweiten Samstag im Monat, um 15 Uhr, sollen die Leute eintauchen in die faszinierende Welt der Biologie. Am 14. März, 15 Uhr, geht es um Querverbindungen im Stammbaum des Lebens – und die Frage, was Mitochondrien und Chloroplasten so besonders macht, erklärt von Professorin Stefanie Müller-Schüssele.

„Ein bisschen Stolz entwickeln“

Alles, was im 42 über die Bühne geht, hat laut Rombach ein Ziel: Dass sich die Menschen mit dem Standort Kaiserslautern stärker identifizieren, ein bisschen Stolz entwickeln. „Und wenn Eltern und Großeltern vorbeikommen, sind die vielleicht die Impulsgeber dafür, dass mehr junge Leute hier bleiben und hier studieren.“ Vieles, was Kaiserslautern stark mache, sei aus dem Umfeld der Hochschulen und Institute heraus entstanden.