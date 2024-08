Das 23er Denkmal auf der Westseite der Fruchthalle soll an die im Ersten Weltkrieg an der Westfront gefallenen Soldaten des 23. Bayerischen Infanterieregiments erinnern. Das Regiment war in Kaiserslautern, in der 23er Kaserne, der heutigen Kleber Kaserne, stationiert.

Zur Anfertigung des Denkmals war ein Wettbewerb ausgeschrieben worden, den der Kaiserslauterer Architekt und Bildhauer Sepp Mages gewann. Er gestaltete das Ehrenmal aus 17 Kubikmetern Olsbrücker Sandstein. Sieben